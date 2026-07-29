Dışarıda 40, içeride 750 derece! Kahramanmaraşlı ustalar ateşin başında alın teri döküyor

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Bu ürünler teflon tava, çaydanlık, tepsi ve benzeri mutfak eşyaları olarak üretiliyor. Bu tabakalar Türkiye'de yüzde 75 olarak kentimizde metal mutfak eşyaları olarak üretiliyor. Yazın çok sıcak oluyor ama kışında mükafatını görüyoruz kısa kolla çalışabiliyoruz. Bizim için sorun olmuyor alışkınız ve tecrübeli arkadaşlarla çalışıyoruz" dedi.