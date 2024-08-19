Dilan Polat tahliye mi oldu, hapisten çıktı mı? Ünlü fenomen Dilan Polat serbest mi bırakıldı? Dilan Polat neden ceza almıştı?





DİLAN POLAT'IN TAHLİYESİNDEKİ EN ÖNEMLİ DETAY: 909 SAYFALIK MASAK RAPORU



Polat'ın tahliyesiyle ilgili davanın seyrini değiştiren en önemli neden ise MASAK'ın hazırladığı 909 sayfalık rapor oldu. Buna göre raporda, Dilan Polat'a ait hesap hareketleri tek tek incelendi ve raporda; örgüt, kara para, yasa dışı bahisle diğer fenomenlere para transferinin olmadığı yer aldı.



Yine raporda yer alan detaylara göre Dilan Polat hakkında soruşturmaya konu şirketlerde ortaklığının dışında bir yetkisinin olmadığı, bütün yetki ve karar alma işlemlerinin Engin Polat ve Sezgin Polat'ta olduğu aktarıldı.