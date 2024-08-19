Dilan Polat tahliye mi oldu, hapisten çıktı mı? Ünlü fenomen Dilan Polat serbest mi bırakıldı? Dilan Polat neden ceza almıştı?
'Suç gelirlerinin aklanması' suçuna yönelik dava kapsamında tutuklu bulunan Dilan Polat hakkında tahliye kararı verildi. Mahkeme, Polat'ın tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda olan Polat'ın bugün cezaevinden çıkması bekleniyor. Dilan Polat ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanık 4-5 ve 6 Eylül tarihinde hakim karşısına çıkacak.
• 19 Ağustos 2024 - 14:34 • Son Güncelleme:
• 19 Ağustos 2024 - 14:34 • Son Güncelleme: