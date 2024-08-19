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GündemDilan Polat tahliye mi oldu, hapisten çıktı mı? Ünlü fenomen Dilan Polat serbest mi bırakıldı? Dilan Polat neden ceza almıştı?
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Dilan Polat tahliye mi oldu, hapisten çıktı mı? Ünlü fenomen Dilan Polat serbest mi bırakıldı? Dilan Polat neden ceza almıştı?

'Suç gelirlerinin aklanması' suçuna yönelik dava kapsamında tutuklu bulunan Dilan Polat hakkında tahliye kararı verildi. Mahkeme, Polat'ın tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda olan Polat'ın bugün cezaevinden çıkması bekleniyor. Dilan Polat ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanık 4-5 ve 6 Eylül tarihinde hakim karşısına çıkacak.

• 19 Ağustos 2024 - 14:34 • Son Güncelleme:
• 19 Ağustos 2024 - 14:34 • Son Güncelleme:
1Dilan Polat tahliye mi oldu, hapisten çıktı mı Ünlü fenomen Dilan Polat serbest mi bırakıldı Dilan Polat neden ceza almıştı

Suç gelirlerinin aklanması' suçuna yönelik dava kapsamında tutuklu bulunan Dilan Polat hakkında tahliye kararı verildi. Kasım ayından itibaren cezaevinde tutuklu bulunan Dilan Polat hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

2Dilan Polat tahliye mi oldu, hapisten çıktı mı Ünlü fenomen Dilan Polat serbest mi bırakıldı Dilan Polat neden ceza almıştı



DİLAN POLAT'IN TAHLİYESİNDEKİ EN ÖNEMLİ DETAY: 909 SAYFALIK MASAK RAPORU

Polat'ın tahliyesiyle ilgili davanın seyrini değiştiren en önemli neden ise MASAK'ın hazırladığı 909 sayfalık rapor oldu. Buna göre raporda, Dilan Polat'a ait hesap hareketleri tek tek incelendi ve raporda; örgüt, kara para, yasa dışı bahisle diğer fenomenlere para transferinin olmadığı yer aldı.

Yine raporda yer alan detaylara göre Dilan Polat hakkında soruşturmaya konu şirketlerde ortaklığının dışında bir yetkisinin olmadığı, bütün yetki ve karar alma işlemlerinin Engin Polat ve Sezgin Polat'ta olduğu aktarıldı.

3Dilan Polat tahliye mi oldu, hapisten çıktı mı Ünlü fenomen Dilan Polat serbest mi bırakıldı Dilan Polat neden ceza almıştı

2020-2023 arasında satışlarının çok arttığı, özellikle 2023'te zirve yaptığı, satışlardan elde edilen gelirlerin kaynağının belli olduğu, mal varlığının da kazancıyla örtüştüğüne dair ifadeler yer aldı.

4Dilan Polat tahliye mi oldu, hapisten çıktı mı Ünlü fenomen Dilan Polat serbest mi bırakıldı Dilan Polat neden ceza almıştı



Diğer yandan Dilan-Engin Polat çifti, kara para aklama ve örgüt kurma suçlamalarından dolayı gözaltına alındı.

Ancak MASAK raporunda, savcının iddianamesinde yer alan örgüt kurma, yasa dışı bahis, kara para aklama suçları yer almadı.

5Dilan Polat tahliye mi oldu, hapisten çıktı mı Ünlü fenomen Dilan Polat serbest mi bırakıldı Dilan Polat neden ceza almıştı



4 EYLÜL'DE HAKİM KARŞISINDA ÇIKACAKLAR

Dilan Polat ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanık 4-5 ve 6 Eylül tarihinde hakim karşısına çıkacak.

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etmişti.

Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmıştı. Hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.