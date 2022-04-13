• 13 Nisan 2022 - 09:22 • Son Güncelleme:
Dilan Çiçek Deniz: Tek bir kalıba sokulmayacağım rollerin peşindeyim
Ekranlarda son olarak Alev Alev dizisinde yer alan ve daha önce Çukur, Yarım Kalan Aşklar gibi çeşitli yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Magnet Quarterly dergisinin yeni kapağında. Oyuncunun yeni fotoğrafları hayranlarından beğeni üstüne beğeni aldı.
• 13 Nisan 2022 - 09:22 • Son Güncelleme:
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Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Magnet Quarterly dergisinin yeni kapağında birbirinden farklı pozlar verdi. Oyuncunun yeni fotoğrafları hayranları tarafından beğenildi.
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