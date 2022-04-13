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MagazinDilan Çiçek Deniz: Tek bir kalıba sokulmayacağım rollerin peşindeyim
HaberlerMagazin Haberleri Dilan Çiçek Deniz: Tek bir kalıba sokulmayacağım rollerin peşindeyim
• 13 Nisan 2022 - 09:22 • Son Güncelleme:

Dilan Çiçek Deniz: Tek bir kalıba sokulmayacağım rollerin peşindeyim

Ekranlarda son olarak Alev Alev dizisinde yer alan ve daha önce Çukur, Yarım Kalan Aşklar gibi çeşitli yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Magnet Quarterly dergisinin yeni kapağında. Oyuncunun yeni fotoğrafları hayranlarından beğeni üstüne beğeni aldı.

• 13 Nisan 2022 - 09:22 • Son Güncelleme:
1Dilan Çiçek Deniz: Tek bir kalıba sokulmayacağım rollerin peşindeyim
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Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Magnet Quarterly dergisinin yeni kapağında birbirinden farklı pozlar verdi. Oyuncunun yeni fotoğrafları hayranları tarafından beğenildi.

2Dilan Çiçek Deniz: Tek bir kalıba sokulmayacağım rollerin peşindeyim

Teknolojiden esinlenerek alışılmışın dışında mood'larda Burcu Karademir'in objektifine poz veren oyuncu, derginin "yenilik" üzerine sorularını yanıtladı.

3Dilan Çiçek Deniz: Tek bir kalıba sokulmayacağım rollerin peşindeyim

Yeniliği, özellikle unuttuklarımızı bize hatırlattığı için değerli bulan Deniz, tek bir kalıba sokulmayacağı rollerin peşinden gitmeyi sevdiğini söylüyor.

4Dilan Çiçek Deniz: Tek bir kalıba sokulmayacağım rollerin peşindeyim

“Yenilik, eskinin bize iyi gelmeyen taraflarını bırakarak büyümemize yardımcı olacak kapının anahtarıdır. Yeniliğin bizi iyileştirdiğini düşünüyorum.” diyen oyuncu, “Sanal dünyalar, kaçma isteği geldiğinde ve kaçamadığımda gittiğim yer haline geldi.” dedi.

5Dilan Çiçek Deniz: Tek bir kalıba sokulmayacağım rollerin peşindeyim

Son dönemde sıklıkla gündeme gelen ve oyunculuğu dışında özel hayatıyla da konuşulan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, birliktelik yaşadığı Thor Saevarsson ile dünyaevine girmeye hazırlanıyor.

6HAKKINDA AZ BİLİNEN GERÇEKLER ŞAŞIRTTI

HAKKINDA AZ BİLİNEN GERÇEKLER ŞAŞIRTTI!

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in küçük yaşlardan itibaren edebiyata merak sardığı biliniyor. Çalışan bir anne babanı çocuğu olarak büyüyen Dilan Çiçek Deniz, daha önce kendisiyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

7Dilan Çiçek Deniz: Tek bir kalıba sokulmayacağım rollerin peşindeyim

"Kendimi çocukluğumdan beri ruhen olgun hissediyordum. İlk şiirimi dokuz yaşımda yazdım."

8KAÇIŞ NOKTAM ÇALIŞMAKTI

"KAÇIŞ NOKTAM ÇALIŞMAKTI"

Annem ve babam çalıştığı için benim kaçış noktam da çalışmaktı.

915 YAŞINDA İLK ŞİİR KİTABINI YAZDI

15 YAŞINDA İLK ŞİİR KİTABINI YAZDI

"Tenis, basketbol, voleybol, piyano, gitar, karate kurslarına gittim." diyen ünlü oyuncu ayrıca 15 yaşında ‘Güneşi Annem Sanırdım’ ismindeki ilk şiir kitabını yazdı.

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