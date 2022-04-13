Dilan Çiçek Deniz: Tek bir kalıba sokulmayacağım rollerin peşindeyim

HAKKINDA AZ BİLİNEN GERÇEKLER ŞAŞIRTTI!

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in küçük yaşlardan itibaren edebiyata merak sardığı biliniyor. Çalışan bir anne babanı çocuğu olarak büyüyen Dilan Çiçek Deniz, daha önce kendisiyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: