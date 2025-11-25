Dicle Barajı'nda endişe veren görüntü! Bir zamanlar kapağını kıracak su varken, şimdi kapak seviyesine dahi ulaşamıyor
Kaynak : İHA
Diyarbakır ve çevresinde son yıllarda etkisini artıran kuraklık tehlikesi, bölgenin can damarı olan barajlardaki su seviyelerini kritik noktalara indirdi. Kentin önemli su kaynaklarından Dicle Barajı, yaşadığı 7 yıllık dramatik değişimle dikkat çekiyor. 13 Aralık 2018'de aşırı su birikimi nedeniyle kapaklarından biri kopan ve sel uyarısı verilmesine neden olan barajda, bugünlerde bırakın kapağı kırmayı, kapak seviyesine ulaşacak su bile bulunmuyor.
Son dönemlerde yağış miktarının azalması barajlarda su seviyelerinin de düşmesine neden oldu. 7 yıl önce fazla su nedeniyle kapağı kırılan Dicle Barajı'nda bugünlerde ise kapağa ulaşacak su bulunmuyor.
Son yıllarda artan kuraklık tehlikesi iyiden iyiye kendini göstermeye başladı. Diyarbakır ve çevresinde sonbaharın son günlerine girilmesine rağmen bu süreçte birkaç kez seyrek yağış görüldü.
Bölgedeki camilerde yağmur duasına da çıkılırken, sonbahar ayları neredeyse yağışsız tamamlanmak üzere. Bununla birlikte barajlarda da su miktarı gün geçtikçe azalmaya devam ediyor.
13 Aralık 2018'de Dicle Barajında biriken suyun tahliye edilmesi sırasında yüksek basınç nedeni ile baraj kapaklarından biri kopmuş, akan su nedeni ile merkez dahil bazı bölgelerde sel uyarısı verilmişti.
Şehir merkezinde bulunan On Gözlü Köprüsü ile topraklar sular altında kalmış, birçok ev, iş yeri ve işletmeyi de su basmıştı. Aradan geçen 7 yılın ardından Dicle Barajında değil kapıyı kıracak kadar, kapıya yetişecek kadar su bulunmuyor.
Yağışların azlığı nedeni ile kuraklık tehlikesi baş gösterirken, çiftçiler de ekin ekme zamanı olan ve yağışsız geçen bu günlerde kara kara düşünmeye başladı.