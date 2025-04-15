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GündemDevlet 12 dönüme hibe etti, ilk yılda 1 milyon TL kazandı! Üretimi öğrenciyken keşfetti, ihracata başlıyor
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Devlet 12 dönüme hibe etti, ilk yılda 1 milyon TL kazandı! Üretimi öğrenciyken keşfetti, ihracata başlıyor

Girişimci kadınlar kazanmaya devam ediyor. Üretime olan katkıları gün geçtikçe artan Antalyalı Fatma Memnuna Arslan, 12 dönüm arsaya kurduğu üretim alanıyla tarım turizmine başlamak istiyor. Fatma Memnune Arslan, "Maddi destek için de devletin üreticiye sağladığı tüm imkanlardan faydalandım. Serayı kurarken kredi başvurusunda bulundum. Devletimizin girişimcilere destekleri vardı. Ben de bu desteklerden faydalandım. Sonunda da işimi kurdum" dedi.

• 15 Nisan 2025 - 14:47 • Son Güncelleme:
• 15 Nisan 2025 - 14:47 • Son Güncelleme:
1Devlet 12 dönüme hibe etti, ilk yılda 1 milyon TL kazandı Üretimi öğrenciyken keşfetti, ihracata başlıyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde devletten aldığı destekle 12 dönüm alanda kurduğu serada muz üreten Fatma Memnune Arslan, işini daha da ilerleterek tarım turizmi yapmak istiyor.

2Devlet 12 dönüme hibe etti, ilk yılda 1 milyon TL kazandı Üretimi öğrenciyken keşfetti, ihracata başlıyor

Annesiyle yaşayan 29 yaşındaki Fatma Memnune Arslan, bir yıl önce Akdeniz Üniversitesi Organik Tarım Bölümünden mezun oldu. İlçeye dönüşünde kendilerine ait boş araziyi değerlendirmek isteyen Arslan, devlet desteğiyle 12 dönümlük alanda sera kurdu.

3Devlet 12 dönüme hibe etti, ilk yılda 1 milyon TL kazandı Üretimi öğrenciyken keşfetti, ihracata başlıyor

İki yıla kadar ödemesiz 7 yıl vadeyle yaklaşık bir milyon liralık sübvansiyonlu sera yatırım kredisi aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yatırım teşvik belgesi de alan Arslan, büyük bir disiplin içinde işini yürütüyor.

4Devlet 12 dönüme hibe etti, ilk yılda 1 milyon TL kazandı Üretimi öğrenciyken keşfetti, ihracata başlıyor



Her sabah erken saatlerde kalkıp, gün ağarıncaya kadar serada çalışan Arslan, emeğinin karşılığını ilk yılında almayı başardı.

Muz hasadına başlayan Arslan, kredi ödemelerini en kısa sürede yaparak yeni yatırımlarını hayata geçirmek istiyor.

5Tropikal meyve bahçesi kurmak istiyor

Tropikal meyve bahçesi kurmak istiyor

Arslan, AA muhabirine, her iş de olduğu gibi muz üretiminin de kendine göre zorlukları olduğunu söyledi.

6Devlet 12 dönüme hibe etti, ilk yılda 1 milyon TL kazandı Üretimi öğrenciyken keşfetti, ihracata başlıyor



Çiftçi bir aileden gelmesini en büyük avantajı olarak gördüğünü aktaran Arslan, serayı kurarken çok şey öğrendiğini dile getirdi.

Arslan, muzdan bir yıl sonra verim alacağını bilmenin işini kolaylaştırdığını belirterek, şöyle konuştu:

7Devlet 12 dönüme hibe etti, ilk yılda 1 milyon TL kazandı Üretimi öğrenciyken keşfetti, ihracata başlıyor

"Toprakla uğraşmayı ve üretmeyi seviyor olmam bu işe yönelmemde büyük etken oldu. Maddi destek için de devletin üreticiye sağladığı tüm imkanlardan faydalandım. Serayı kurarken kredi başvurusunda bulundum. Devletimizin girişimcilere destekleri vardı. Ben de bu desteklerden faydalandım. Sonunda da işimi kurdum. Bu muz serası benim için bir başlangıç oldu. Alanya tropikal meyvelerin üretimine uygun iklime sahip. Bu yönde de girişimim olacak. Papaya, mango gibi tropikal meyvelerden de bir bahçe kurmak istiyorum. Tarım turizmi yapmak istiyorum."

8Sıfırdan bunu yaptı

"Sıfırdan bunu yaptı"

Anne Rabia Hacıhamdioğlu ise kızının eğitimine önem verdiğini, okuması için kendisinin de desteklediğini söyledi.

9Devlet 12 dönüme hibe etti, ilk yılda 1 milyon TL kazandı Üretimi öğrenciyken keşfetti, ihracata başlıyor

Kızının üniversite eğitimini sevdiği ziraat alanında yaptığını anlatan Hacıhamdioğlu, "Ben de mesleği gereği bu işi tavsiye ettim. Sıfırdan bunu yaptı. Herkesin çocuklarına imkan vermesi gerektiğini düşünüyorum. Sadece benim kızımla olmaz. Devlet ve millet olarak bunu yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

10Devlet 12 dönüme hibe etti, ilk yılda 1 milyon TL kazandı Üretimi öğrenciyken keşfetti, ihracata başlıyor