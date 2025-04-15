Devlet 12 dönüme hibe etti, ilk yılda 1 milyon TL kazandı! Üretimi öğrenciyken keşfetti, ihracata başlıyor
Girişimci kadınlar kazanmaya devam ediyor. Üretime olan katkıları gün geçtikçe artan Antalyalı Fatma Memnuna Arslan, 12 dönüm arsaya kurduğu üretim alanıyla tarım turizmine başlamak istiyor. Fatma Memnune Arslan, "Maddi destek için de devletin üreticiye sağladığı tüm imkanlardan faydalandım. Serayı kurarken kredi başvurusunda bulundum. Devletimizin girişimcilere destekleri vardı. Ben de bu desteklerden faydalandım. Sonunda da işimi kurdum" dedi.
• 15 Nisan 2025 - 14:47 • Son Güncelleme:
• 15 Nisan 2025 - 14:47 • Son Güncelleme: