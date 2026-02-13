Depremzedeler, yeni yuvalarının ödeme planını sevinçle karşıladı: 'Bir araba parası bile değil'

6

Konteynerde de oturdum 1,5 sene. 1,5 sene sonra da evime geldim, oturdum. Fiyatlar çok güzel, umduğumuzdan daha güzel oldu. Biz de o kadar ummuyorduk bu şekilde vereceğini. Çok güzel oldu yani çok sevindik. Vallahi gece yatamadım sevincimden. Çünkü yaşlıyım, bu saatten sonra ne ev yapabilirdim ne de kiraya oturabilirdim.