Denizli'de 400 yıllık bayram geleneği! Binlerce çocuk tek bir amaç için buluştu

400 yıldır devam ediyor

Geçmiş yıllarda çörek derme etkinliğine katılan çocuklara badem, ceviz, pişi verildiğini ancak günümüzde bunların yerine keklerin, şekerlerin, gazozların, şekerlemelerin dağıtıldığını anlatan Yüreğilliler Eğitim ve Dayanışma Vakfı Başkanı Kemal Karababa da "Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı arifesinde olduğu gibi bu yılda Ramazan arifesinde beraberiz. Köyümüzün 400 senelik bir geleneği olan çörek derme yine bir ritüel olarak başladı. Bu ritüelde köyün her hanesi kapısının önüne gelerek kendi imkanları dahilinde, şu an günümüzde modernleşmiş haliyle şeker, çikolata, gofret, bisküvi dağıtıyor. Geçmişte bu badem, ceviz, katmer gibi şeyler dağıtarak devam ediyordu. Bu güzel bir gelenek, bu güzel bir imece, bu güzel bir toplumlaşma, sosyalleşme. Köyümüzün de çevremizin tüm çocukları arife günleri burada toplanarak bu güzellikleri bize yaşatıyorlar. Hem sosyalleşmeyi öğreniyorlar, hem yardımlaşmayı öğreniyorlar, hem de başarılı bir şekilde toplum içerisinde bir işi becermenin peşinde koşuyorlar. O yüzden tüm halkımızı, tüm Denizlileri, her arife günü Yüreğil'e bekliyoruz" diye konuştu.