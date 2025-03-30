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Denizli'de 400 yıllık bayram geleneği! Binlerce çocuk tek bir amaç için buluştu

Denizli'nin Serinhisar ilçesine bağlı Yüreğil Mahallesi'nde Ramazan ve Kurban Bayramı arifesinde gerçekleştirilen 400 yıllık ‘Çörek Derme' geleneği bu yıl da yaşatıldı. Bayram coşkusunu birlikte yaşamak için farklı yerlerden mahalleye gelen binlerce çocuk, metrelerce uzunlukla oluşturdukları kuyrukla renkli görüntüler oluşturdu.

İHA
• 30 Mart 2025 - 07:22 • Son Güncelleme:
İHA
• 30 Mart 2025 - 07:22 • Son Güncelleme:
1Denizlide 400 yıllık bayram geleneği Binlerce çocuk tek bir amaç için buluştu

Denizli'nin Serinhisar ilçesine bağlı, 24 Oğuz boyundan birisi olan Yüreğil Mahallesi yaklaşık 400 yıllık geleneği olan çörek derme bu Ramazan Bayramı Arifesinde de yoğun katılımla gerçekleştirildi.

2Denizlide 400 yıllık bayram geleneği Binlerce çocuk tek bir amaç için buluştu

Serinhisar Belediye Başkanı Osman Kılıç'ın da katılımıyla mahallenin başlangıç noktasında Hacı İbrahim Camisi önünde Serinhisar İlçe Müftü Vekili Mehmet Çetin, tarafından okunan dua ile çörek derme etkinliği başladı.

3Denizlide 400 yıllık bayram geleneği Binlerce çocuk tek bir amaç için buluştu

Çörek derme etkinliğine il merkezi ve çevre illerin yanı sıra Serinhisar ilçesinin Yatağan, Ayaz, Kuyucak ve Kocapınar mahallelerinden binlerce çocuk katıldı.

4Denizlide 400 yıllık bayram geleneği Binlerce çocuk tek bir amaç için buluştu

Mahalle sakinlerin evlerinin önlerinde çörek derme etkinliğinde dağıtılacak ürünlerle bekledi. Sıra halinde ellerinde poşetlerle mahalle sokaklarını gezen çocuklar, çikolatadan, keke, şekerlemelerden, bisküvilere, tatlılardan, kuruyemiş çeşitlerine kadar yüzlerce ürünü topladı.

5Denizlide 400 yıllık bayram geleneği Binlerce çocuk tek bir amaç için buluştu

Gelenekleri yaşatmanın önemine işaret eden Serinhisar Belediye Başkanı Osman Kılıç, "Uzun süredir gelen bu kültürümüzü yaşatmak için var gücümüzle uğraşıyoruz. Ve süreçte her geçen gün ilerliyor yani her geçen gün daha kalabalık bir şekilde ilerliyoruz. Ve daha fazla kişiyi buraya çağırmak için davet etmek için uğraşlarımızı yapıyoruz. Uzun süredir süre gelen çörek dermemizin yaşatılması için çalışıyoruz" dedi.

6400 yıldır devam ediyor

400 yıldır devam ediyor

Geçmiş yıllarda çörek derme etkinliğine katılan çocuklara badem, ceviz, pişi verildiğini ancak günümüzde bunların yerine keklerin, şekerlerin, gazozların, şekerlemelerin dağıtıldığını anlatan Yüreğilliler Eğitim ve Dayanışma Vakfı Başkanı Kemal Karababa da "Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı arifesinde olduğu gibi bu yılda Ramazan arifesinde beraberiz. Köyümüzün 400 senelik bir geleneği olan çörek derme yine bir ritüel olarak başladı. Bu ritüelde köyün her hanesi kapısının önüne gelerek kendi imkanları dahilinde, şu an günümüzde modernleşmiş haliyle şeker, çikolata, gofret, bisküvi dağıtıyor. Geçmişte bu badem, ceviz, katmer gibi şeyler dağıtarak devam ediyordu. Bu güzel bir gelenek, bu güzel bir imece, bu güzel bir toplumlaşma, sosyalleşme. Köyümüzün de çevremizin tüm çocukları arife günleri burada toplanarak bu güzellikleri bize yaşatıyorlar. Hem sosyalleşmeyi öğreniyorlar, hem yardımlaşmayı öğreniyorlar, hem de başarılı bir şekilde toplum içerisinde bir işi becermenin peşinde koşuyorlar. O yüzden tüm halkımızı, tüm Denizlileri, her arife günü Yüreğil'e bekliyoruz" diye konuştu.