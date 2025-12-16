Denizli'de 19 yıllık cinayet gelen itirafla çözüldü! 'Parasını almak istedik'

3

'PARASINI ALMAK İSTEDİK'



Elde edilen deliller ışığında Gökhan T. tekrar gözaltına alındı. Gökhan T. ifadesinde önce suçlamayı reddetti, sonra delillerin ortaya konulması üzerine cinayeti itiraf etti. Gökhan T., zeka geriliği olduğu için Akın Adlığ'a köyde herkesin para verdiğini, birlikte alkol alırken Mehmet K.'nin, cuma namazı çıkışında cemaatten topladığı parayı kendilerine vermesini istediğini, kabul etmeyince aralarında tartışma çıktığını, bunun üzerine Mehmet K.'nin tüfeği kendisine vererek korkutmasını istediğini, tüfeği Adlığ'a doğrulttuğu sırada silahın ateş aldığını ve ölümün bu şekilde gerçekleştiğini itiraf etti.Gökhan T. ve Mehmet K. hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek maktulün cebinde bulunan parayı yağmalama kastıyla hareket ederek almaya çalıştıkları ve bu şekilde 'Birden fazla kişi tarafından birlikte, silahla, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı yağma' ve 'Beden veya ruh bakamından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi kasten öldürme' suçlarını işledikleri belirtildi. Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede sanıklar için ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıla kadar hapis talep edildi.