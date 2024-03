BÜYÜK BAŞARI

Gençlerin bilim ve teknolojiye ilgisini artırmak amacıyla 31 yıldır ABD’de FIRST Vakfı tarafından, Türkiye’de ise 2018 yılından bu yana Fikret Yüksel Vakfı’nca düzenlenen FIRST Robotics yarışması ödül töreniyle tamamlandı. Volkswagen Arena’da dün gerçekleşen FIRST Robotcs Competton liselerarası robot yarışmasında öğrenciler büyük emek verip tasarladıkları robotlarını kullanarak verilen görevleri tamamlamak için zamanla yarıştı. İstanbul ayağında Demirören Medya Lisesi öğrencileri büyük bir başarıya imza attı.