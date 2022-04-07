Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinDemet Özdemir'den Oğuzhan Koç ile aşk pozu!
HaberlerMagazin Haberleri Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç ile aşk pozu!
• 07 Nisan 2022 - 14:32 • Son Güncelleme:

Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç ile aşk pozu!

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çiftinden 14 Şubat Sevgililer Günü'nde müjdeli haber gelmişti. Koç'un evlilik teklifine 'Evet' yanıtını veren Özdemir, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Güzel oyuncu, son olarak sevgilisiyle verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.

• 07 Nisan 2022 - 14:32 • Son Güncelleme:
1Demet Özdemirden Oğuzhan Koç ile aşk pozu
ABONE OL

Şarkıcı Oğuzhan Koç, 14 Şubat'ta Demet Özdemir'e evlenme teklifi etmişti. Sakiler Grubu'nun da şarkılarıyla eşlik ettiği organizasyonda, ‘Dünyadan Uzak’ şarkısıyla Koç’un evlilik teklifine Özdemir ‘Evet’ demişti.

2NET BİR KARAR VERMEDİK

"NET BİR KARAR VERMEDİK"

Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda Beyoğlu'nda objektiflere yansımış ve muhabirlerin “Düğün tarihiniz belli oldu mu? 'Çeşme'de olacak' şeklinde iddialar çıktı, doğru mu?” sorusuna yanıt vermişti. Koç, “Henüz belli değil" karşılığını vererek, söz konusu haberleri yalanlamıştı.

3Demet Özdemirden Oğuzhan Koç ile aşk pozu

Ardından söze giren Özdemir ise “Benim yeni bir dizi projem başlıyor. Oğuzhan’ın da albümü var zaten, o da hazırlık sürecinde. Bu yüzden daha net bir karar vermedik” demişti.

4Demet Özdemirden Oğuzhan Koç ile aşk pozu

1.2 MİLYON TL!Oğuzhan Koç’un Sevgililer Günü'ndeki evlenme teklifi için aldığı yüzüğün sorulması üzerine 30 yaşındaki güzel, “Bakın saklıyorum, göremezsiniz. İyi geceler arkadaşlar” dedi ve kendilerini bekleyen araca binmişti.

5Demet Özdemirden Oğuzhan Koç ile aşk pozu

Şarkıcı, magazin gündemine damga vuran evlilik teklifi için kesenin ağzını açmış, aldığı yüzüğün ayrıntıları ortaya çıkmıştı. TV8'de ekranlara gelen '2. Sayfa' programında yer alan habere göre, Oğuzhan Koç, diz çökerken elinde duran dört karatlık özel tasarım tektaş yüzük için 1 milyon 200 bin TL ödedi.

6ÜNLÜ ÇİFTTEN YENİ POZ

ÜNLÜ ÇİFTTEN YENİ POZ

Düğün haberlerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Demet Özdemir, son olarak sevgilisiyle verdikleri pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Güzel oyuncu, evlilik hazırlığı yaptığı Oğuzhan Koç'la çektikleri selfieyi siyah-beyaz olarak yayınladı. Özdemir, paylaşımına beyaz kalp emojisi de eklemeyi ihmal etmedi.

7Demet Özdemirden Oğuzhan Koç ile aşk pozu

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç ile aşk pozu!

Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç ile aşk pozu!

Seren Serengil filtreyi abarttı! Dalga konusu oldu...

Seren Serengil filtreyi abarttı! Dalga konusu oldu...

Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel kombiniyle dalga konusu oldu: 'Moda diye giydiğin üst çok komik'

Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel kombiniyle dalga konusu oldu: 'Moda diye giydiğin üst çok komik'

Hande Erçel'e Milano tatili dönüşü Kaan Yıldırım sorusu!

Hande Erçel'e Milano tatili dönüşü Kaan Yıldırım sorusu!