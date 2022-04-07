Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç ile aşk pozu!
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çiftinden 14 Şubat Sevgililer Günü'nde müjdeli haber gelmişti. Koç'un evlilik teklifine 'Evet' yanıtını veren Özdemir, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Güzel oyuncu, son olarak sevgilisiyle verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.
Şarkıcı Oğuzhan Koç, 14 Şubat'ta Demet Özdemir'e evlenme teklifi etmişti. Sakiler Grubu'nun da şarkılarıyla eşlik ettiği organizasyonda, ‘Dünyadan Uzak’ şarkısıyla Koç’un evlilik teklifine Özdemir ‘Evet’ demişti.
"NET BİR KARAR VERMEDİK"
Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda Beyoğlu'nda objektiflere yansımış ve muhabirlerin “Düğün tarihiniz belli oldu mu? 'Çeşme'de olacak' şeklinde iddialar çıktı, doğru mu?” sorusuna yanıt vermişti. Koç, “Henüz belli değil" karşılığını vererek, söz konusu haberleri yalanlamıştı.
Şarkıcı, magazin gündemine damga vuran evlilik teklifi için kesenin ağzını açmış, aldığı yüzüğün ayrıntıları ortaya çıkmıştı. TV8'de ekranlara gelen '2. Sayfa' programında yer alan habere göre, Oğuzhan Koç, diz çökerken elinde duran dört karatlık özel tasarım tektaş yüzük için 1 milyon 200 bin TL ödedi.
ÜNLÜ ÇİFTTEN YENİ POZ
Düğün haberlerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Demet Özdemir, son olarak sevgilisiyle verdikleri pozu takipçilerinin beğenisine sundu.
Güzel oyuncu, evlilik hazırlığı yaptığı Oğuzhan Koç'la çektikleri selfieyi siyah-beyaz olarak yayınladı. Özdemir, paylaşımına beyaz kalp emojisi de eklemeyi ihmal etmedi.