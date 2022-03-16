Demans ve Alzheimer için şifa! Kan şekerini kontrol ederek diyabete iyi geliyor...

Eskiden Batı Asya, Avrupa ülkelerinin bazıları ve Kuzey Afrika’da bazı bölgelerde bulunurdu. Ancak günümüz için konuşursak bir bitkisel ürün olarak dünyanın hemen hemen her yerinde bulunur. Kuşkonmaz etli, yapraksız, hassas çok yıllık otsu bir bitkidir. Kuşkonmaz; pırasa, sarımsak ve soğanı da içeren Lily ailesinin (Liliaceae) bir üyesidir. Yaklaşık 2000 yıl önce Doğu Akdeniz’de, o eşsiz dokusu, tıbbi ve afrodizyak özellikleri ile biliniyordu. Bu sebzede K vitamini ve folik asit bol miktarda bulunur. 300’den fazla çeşidi bilinmektedir ancak sadece 20 tanesi yenilebilir.