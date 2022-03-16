Demans ve Alzheimer için şifa! Kan şekerini kontrol ederek diyabete iyi geliyor...
Demans ve Alzheimer için şifa! Suyunu bal ile karıştırıp içmek kalbi güçlendiriyor. Doğal idrar söktürücü, sinirlilik, yorgunluk ve depresyon tedavisine yardımcı oluyor. Artirit ve romatizma gibi şişkinliklerin tedavisinde kullanılıyor, hamileler ve çocuk yapmayı düşünenlere şiddetle tavsiye ediliyor. Doğum kusurlarına azaltmaya yardımcı oluyor, lif açısından zengin olduğu için, bağırsak hareketliliğini artırıyor. İyi bir antioksidandır ve kanser, katarakt ve diğer göz sorunlarını önlemeye yardımcı oluyor. Kan şekeri düzeylerini kontrol etmeye yardımcı oluyor bu nedenle diyabet hastaları için oldukça yararlı olduğu biliniyor. Kemoterapinin başarı oranını artırıyor, idrar yolu enfeksiyonlarını önlemeye yardımcı oluyor.
Doğa, anne insanlığın iyileştirilmesi için dünyayı pek çok besleyici ve yararlı sebzeler ve meyveler ile donatmıştır. Neyse ki, biz de bunları fark edip sağlık için kullanacak kadar akıllıyız. Kuşkonmaz insanlık tarihinin bilinen en eski bitkilerinden biridir. Ege mutfağının eşsiz lezzetlerinden birisi olan vitamin ve mineral deposu kuşkonmazın, insan sağlığına yaptığı katkı saymakla bitmiyor... İşte faydaları...
Eskiden Batı Asya, Avrupa ülkelerinin bazıları ve Kuzey Afrika’da bazı bölgelerde bulunurdu. Ancak günümüz için konuşursak bir bitkisel ürün olarak dünyanın hemen hemen her yerinde bulunur. Kuşkonmaz etli, yapraksız, hassas çok yıllık otsu bir bitkidir. Kuşkonmaz; pırasa, sarımsak ve soğanı da içeren Lily ailesinin (Liliaceae) bir üyesidir. Yaklaşık 2000 yıl önce Doğu Akdeniz’de, o eşsiz dokusu, tıbbi ve afrodizyak özellikleri ile biliniyordu. Bu sebzede K vitamini ve folik asit bol miktarda bulunur. 300’den fazla çeşidi bilinmektedir ancak sadece 20 tanesi yenilebilir.
Kuşkonmazın Besin Değerleri:
Kuşkonmaz aynı zamanda magnezyum, fosfor, selenyum, çinko, sodyum, demir, bakır, kalsiyum ve mangan gibi mineraller açısından zengin bir kaynaktır. C vitamini, K vitamini, B6 vitamini, A vitamini, tiamin ve niasin gibi vitaminler de bu bitki içerisinde yeterli miktarda bulunur. *Kalori içeriği: 44 kalori *Protein içeriği: 4.65 gram *Su içeriği: 165.00 gram *Çözünür lif içeriği: 1.15 gram *Çözünmez lif içeriği: 1.75 gram *Diyet lif içeriği: 2.85 gram *Karbonhidrat içeriği: 7.60 gram *Tekli yağ asitleri: 0.02 gram *Doymuş yağ miktarı: 0.12 gram *Çoklu yağ asitleri: 0.23 gram
Kuşkonmazın Sağlığa Faydaları Nelerdir?
Kalp Sağlığı:
Kuşkonmaz sağlıklı bir kardiyovasküler sistem için gerekli olan folik asit içerir. Günde üç kez ham bal ile az miktarda kuşkonmaz suyunu karıştırıp içmek, zayıf kalbi güçlendirir.
Doğal İdrar Söktürücü
Potasyum açısından zengin iken, düşük miktarda sodyum içerir. Asparagin denen aktif bir amino asit ile birlikte içindeki mineraller sayesinde etkili bir diüretik ilaç haline gelir. Bu nedenle adet öncesi şişkinlik gidermede çok yararlıdır. Ayrıca sinirlilik, yorgunluk ve depresyon tedavisinde yardımcı olur.
Artirit, romatizma, adet dönemlerinde tercih edilmeli
Tarihsel olarak kuşkonmaz artirit ve romatizma gibi şişkinliklerin tedavisinde kullanılmıştır ve PMSa (adet öncesi sendrom) bağlı su toplanmasına (ödem) da iyi gelebilir.
Hamileler ve çocuk yapmayı düşünenler bolca yemeli
Özellikle hamile kalmayı düşünüyorsanız veya hamileliğin erken safhalarındaysanız kuşkonmazı öğünlerinizden eksik etmeyin. Çünkü içerdiği folat hücrelerin düzgün bölünmesi için gereklidir. Folat olmazsa fetüsün sinir sistemi hücreleri düzgün şekilde bölünmez. Hamilelikte yetersiz folat tüketiminin çeşitli doğuştan sakatlıklara yol açtığı belirlenmiştir.
Sağlıklı Bağırsak Florası
Bitkisel mineraller açısından zengindir. Ayrıca sindiremeyen bir karbonhidrat olarak adlandırılan inulin içerir. Ancak kalın bağırsakta yaşayan Bifidobacteria ve Laktobasillerin gibi bazı sağlığa faydalı bakteriler bu karbonhidrattan beslenir. Dolayısıyla kuşkonmaz yiyerek inülin alımı, zararlı bakterilerin gelişimini önleyen faydalı bakterilerin sayısını artırır.
Doğum Kusurlarıyla Savaş
Folat tekrar buradaki en önemli etkenlerden biridir. Sağlıklı folat alımı olmadan, bir fetüsün sinir sistemi hücreleri düzgün bölünemez. Bu nedenle folat alımı spina bifida gibi doğum kusurlarına azaltmaya yardımcı olur ve bir yenidoğanın düşük doğum ağırlığı şansını azaltır.
Böbrek ve gut hastaları daha az tüketmeli ya da tamamen kesmeli
Böbrek sorunu veya gut problemleri olan kişilerin kuşkonmaz gibi pürin içeren yiyecek tüketimlerini kısıtlamaları veya kesmeleri gerekir. Pürinden çabuk etkilenen kişilerin bu maddeyi çok almaları sağlık sorunlarına yol açar. Vücutta fazla pürin birikimi fazla ürik asit birikimine yol açar. Ürik asitle bağlantılı sorunların iki örneği ise gut hastalığı ve böbrek taşı oluşumudur.
Diğer Sağlık Faydaları
Kuşkonmaz suyunun alkali özelliği yüksektir ve dolayısıyla kas dokuları temizleyerek, kan asiditesinin azalmasına yardımcı olur ve aynı zamanda böbrek taşlarının eritilmesine yardımcı olur
Artrit ve romatizmaya yardımcı olan anti-inflamatuvar etkili bir fitokimyasal içerir.
*Kuşkonmazın düzenli tüketimi lif açısından zengin olduğu için, bağırsak hareketliliğini artırır.
*İyi bir antioksidandır ve kanser, katarakt ve diğer göz sorunlarını önlemeye yardımcı olabilir.
*Kan şekeri düzeylerini kontrol etmeye yardımcı olur bu nedenle diyabet hastaları için oldukça yararlıdır.
Aynı zamanda, HIV ve multipl skleroz tedavisinde yardımcı olur. Skorbüt ve akciğer kanserini önler. Sağlık için çok faydalı olan mucizevi bir sebzedir. En iyisi ise bir çok şekilde hazırlayıp pişirebilecek olmanızdır. Eğer sağlıklı bir yaşam için egzersiz, diyet ve ilaçlar gibi her şeyi yapıyorsanız kuşkonmazı beslenmenize eklemeyi de bir deneyin. Beslenmenizde kuşkonmaz eksikse alacağınız besin değerlerinin önemli bir kısmı eksik demektir. Bugün diyetinize bu sebzeyi dahil edin ve sonsuza kadar sağlıklı yaşayın! (Hürriyet)