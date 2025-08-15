Kahramanmaraş'ta dedesinden kalma yöntemle üretti, sonuca kendisi bile şaşırdı: 'En birinci ürün bunda olur!'

5

Bal üreticisi Yahya Solak, "Kütük balı, doğallığını tamamen koruyan, farklı bir aroma ve lezzete sahip. Yüksek rakımda ve endemik bitki örtüsü sayesinde kalite çok yüksek. Bu aslında ata dede yöntemidir. Dünyanın en birinci balı bunda olur" dedi.