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MagazinDamla Ersubaşı barıştığı eski kocasıyla ikinci kez ayrıldı!
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• 24 Şubat 2022 - 12:53 • Son Güncelleme:

Damla Ersubaşı barıştığı eski kocasıyla ikinci kez ayrıldı!

Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı ve eski eşi Mustafa Can Keser boşandıktan sonra yeniden barışmıştı. Çift terapisine giden çiftten yeni haber geldi. Damla Ersubaşı'nın barıştığı eski kocasıyla yine ayrıldığı iddia edildi.

• 24 Şubat 2022 - 12:53 • Son Güncelleme:
1Damla Ersubaşı barıştığı eski kocasıyla ikinci kez ayrıldı
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'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Tuğçe' karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı, 2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser ile evlenmişti. Ersubaşı şiddet gördüğü iddiasıyla 2020 yılında boşandığı eski kocasını dönerek herkesi şoke etmişti.

2Damla Ersubaşı barıştığı eski kocasıyla ikinci kez ayrıldı

Çocuklarını tatile götüren ikili barıştıklarını reddettikten kısa bir süre sonra tekrar bir araya geldi. Bu tatil sonrası Damla Ersubaşı ,eski eşi Mustafa Can Keser'i affettiğini açıklamıştı.

3BARIŞTIKLARINI DUYURMUŞTU

BARIŞTIKLARINI DUYURMUŞTU

Keser ile birlikteliklerine yeni bir şans verdiğini duyuran oyuncu, "Kızlarımın babası, hayatımda en çok kıymet verdiğim insanların başında gelen minik kuşum... Birlikte tekrar bir yola çıktık ve bu süreçte ikimiz de birbirimize saygı duymayı ve önem vermeyi öğrendik. Hiçbir hata ve yanlış tek taraflı değildir, payları değişir" demişti.

4Damla Ersubaşı barıştığı eski kocasıyla ikinci kez ayrıldı

Ersubaşı, sözlerini; "Anlaşamadığımız, ortak noktaya varamadığımız konular oldu. Bizim Mustafa ile en büyük ve hatta şu anda baktığımda tek sorunumuz Mustafa'nın öfkesi ve siniriymiş. Bazı şeylerin gerçeği yansıtmadığını her zaman söylemiştim" şeklinde sürdürmüştü.

5Damla Ersubaşı barıştığı eski kocasıyla ikinci kez ayrıldı

"Şu anda ikimiz de çift terapisine gidiyoruz ve çok mutluyuz. Mustafa'nın özellikle öfke kontrolünü fark etmesi ve düzeltmek için elinden geleni yapması sevgimi de, saygımı da arttırdı" diyen ünlü isim, "Hayatta her şey olabilir ve kin tutmak yerine mutlu olmayı seçtik biz. Yaşandı ve bitti... Sizden tek ricam her fikre, her düşünceye insanın saygım var. Sadece lütfen bunu kimseyi kırmadan, üzmeden yapalım. Olur mu? Üslup her şeydir..." demişti.

6FOTOĞRAFLARI KALDIRDI

FOTOĞRAFLARI KALDIRDI

TV8 ekranlarda yayınlanan '2. Sayfa' programının iddiasına göre; evlenecekleri beklenen çiftten ayrılık haberi geldi. Damla eski eşinin fotoğraflarını Instagram sayfasından kaldırıldı.

7SORULARI YANITLADI

SORULARI YANITLADI

İki çocuk annesi eski oyuncu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. "Eşini ne diye kaydettin?" sorusuna da fotoğraf ile yanıt veren Damla Ersubaşı, "Can Parçam" yazılı kareyi "Çok seviyorum keratayı" diyerek yanıtladı.

8NİKAH CEVABI

NİKAH CEVABI

28 yaşındaki Ersubaşı, "Tekrar nikah kıymayı düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Şu an öyle bir düşüncemiz yok, muhtemelen olmaz da" yanıtıyla ise şaşırttı.

9RAHATLADIN MI

'RAHATLADIN MI?'

Bunun üzerine gelen "Acaba o seni seviyor mu senin onu sevdiğin kadar" mesajı gelen Ersubaşı, takipçisine şu sözlerle yanıt verdi: "Sevmiyor annem, sevmiyor gülüm, sevmiyor bacım; tek ben seviyorum, en çok ben seviyorum o hiç beni sevmiyor oldu mu, rahatladın mı?"

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