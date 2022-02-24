Damla Ersubaşı barıştığı eski kocasıyla ikinci kez ayrıldı!
Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı ve eski eşi Mustafa Can Keser boşandıktan sonra yeniden barışmıştı. Çift terapisine giden çiftten yeni haber geldi. Damla Ersubaşı'nın barıştığı eski kocasıyla yine ayrıldığı iddia edildi.
'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Tuğçe' karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı, 2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser ile evlenmişti. Ersubaşı şiddet gördüğü iddiasıyla 2020 yılında boşandığı eski kocasını dönerek herkesi şoke etmişti.
BARIŞTIKLARINI DUYURMUŞTU
Keser ile birlikteliklerine yeni bir şans verdiğini duyuran oyuncu, "Kızlarımın babası, hayatımda en çok kıymet verdiğim insanların başında gelen minik kuşum... Birlikte tekrar bir yola çıktık ve bu süreçte ikimiz de birbirimize saygı duymayı ve önem vermeyi öğrendik. Hiçbir hata ve yanlış tek taraflı değildir, payları değişir" demişti.
"Şu anda ikimiz de çift terapisine gidiyoruz ve çok mutluyuz. Mustafa'nın özellikle öfke kontrolünü fark etmesi ve düzeltmek için elinden geleni yapması sevgimi de, saygımı da arttırdı" diyen ünlü isim, "Hayatta her şey olabilir ve kin tutmak yerine mutlu olmayı seçtik biz. Yaşandı ve bitti... Sizden tek ricam her fikre, her düşünceye insanın saygım var. Sadece lütfen bunu kimseyi kırmadan, üzmeden yapalım. Olur mu? Üslup her şeydir..." demişti.
SORULARI YANITLADI
İki çocuk annesi eski oyuncu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. "Eşini ne diye kaydettin?" sorusuna da fotoğraf ile yanıt veren Damla Ersubaşı, "Can Parçam" yazılı kareyi "Çok seviyorum keratayı" diyerek yanıtladı.