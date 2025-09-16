Dağlarda zahmetli hasat başladı! Kazanlarda kaynıyor, şifa saçıyor!
16.09.2025 - 09:44Güncellenme Tarihi:
Kaynak : İHA
Bayburt’un yüksek dağlarında zahmetli bir hasat süreci başladı. Faydaları saymakla bitmeyen tam bir vitamin deposu olan kuşburnu, hem sofraları zenginleştiriyor hem de kış hastalıklarına karşı doğal bir ilaç görevi görüyor.
Geleneksel yöntemlerle toplanan kuşburnu, serin ve kuru bir yerde kurutularak, çay yapılıyor. Büyük kazanlarda yaklaşık iki saat kaynatılan kuşburnu, önce kevgirden geçirilerek çekirdeklerinden, ardından da çok ince bir elekten süzülerek posalarından ayrıştırılıyor.