Cumhuriyet coşkusu tüm yurdu sardı! Her yer kırımızı- beyaza büründü, işte renkli görüntüler
Kaynak : İHA
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıl dönümü yurtta coşkuyla kutlanıyor. 81 ilden renkli görüntüler geliyor. İşte Türkiye'den Cumhuriyet Bayramı manzaraları...
Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında yüzlerce Adanalı Uğur Mumcu Meydanı'nda toplandı. Alanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu. Vali Yavuz Selim Köşger ise törende yaptığı konuşmada Türkiye'nin çok büyük bir ülke olduğunu değindi.
Vali Köşger, "Cumhuriyet, bir hatıra değil, bir vazifedir. Bu vazife, sadece korumak değil; her alanda daha ileriye taşımak, çağın ötesine geçmektir. Cumhuriyet, bir milletin yalnızca siyasi bağımsızlığını değil, düşüncede, bilimde, teknolojide, sanatta, üretimde ve toplumsal hayatta yeniliğe adım atma iradesini simgeler" dedi.
Vali Köşger'in konuşmasının ardından öğrenciler şiir okudu. Okullar arası yapılan resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.Program geçit töreniyle son buldu.
Van’da da 29 Ekim Cumhuriyet ilanının 102’nci yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.Valilik önündeki Atatürk heykeline çelenklerin sunulmasıyla dün başlayan tören, bugün Beşyol Meydanı’nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut ile tören birliklerini ve vatandaşları selamlayan Van Valisi Ozan Balcı, Cumhuriyet’in 102. yıl dönümünü kutlamanın heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Vali Balcı, "Tarihin en zorlu günlerinde, yurdun dört bir yanını düşman sarmışken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da yaktığı özgürlük ateşi, Anadolu’nun tüm ocaklarında tüterek harlanmış ve vatan aşkıyla çarpan yüreklerden yükselen ‘Ya İstiklal Ya Ölüm’ parolasıyla dünyaya milletimizin bağımsızlık inancı haykırılmış, birlik ve beraberliği ile özgürlüğünü zaferle taçlandırmıştır. Kahraman ecdadımızın dünyaya örnek olarak göstermiş olduğu bağımsızlık mücadelesinde; güneşin ve mavinin şehri Van’da da kadınından erkeğine, gencinden yaşlısına her bir ferdimiz yüreklerinde vatan sevgisiyle mukaddes bildiği tüm değerler için canından geçmiştir. Binlerce şehit verdiğimiz bu topraklarda Vanlı hemşehrilerimiz, esarete ve dayatmalara hiçbir zaman boyun eğmemiştir. Zeve Şehitliğimiz de bunun en anlamlı göstergesidir" dedi.
Malatya'da da İnönü Caddesi’nde düzenlenen törene Malatya Valisi Seddar Yavuz, 2. Ordu Komutanı Korgenaral Zorlu Topaloğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, resmi kurum temsilcileri ile askeri ve polis erkanı katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başladı.Malatya Valisi Seddar Yavuz, törende Cumhuriyet’in 102.yılı nedeniyle yaptığı konuşmada Türkiye Cumhuriyeti’nin 29 Ekim 1923’te kurulduğunu belirterek, "Bugün 102. Yılını kutladığımız Cumhuriyet, köklü tarihimiz, güçlü kültürümüz ve medeniyetimizle dünya üzerinde her geçen gün daha da güçlenmektedir. Bin yıllık vatanımız olan Anadolu, aziz şehitlerimizin kanıyla bulanmış bu mukaddes topraklalar bizlere sadece bir miras değil büyük bir sorumluluk bırakmıştır. 2 bin 200 yıllık köklü devlet geleneğimizle, milletimiz irfanı ve cesaretiyle her zaman var olmuştur. Bugün Gazi, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının büyük fedakârlıklarıyla kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin 102.yılını coşku ve gururla kutlarken gençlerimize büyük bir görev ve sorumluluk düştüğünü bir kez daha hatırlatmak istiyorum" dedi.