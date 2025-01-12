Çukurca gazisi hayata basketbol ile bağlandı! 3 yaşındaki oğlu ve eşi en büyük destekçisi oldu
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 2009 yılında vatani görevini yaparken mayına basıp sol bacağını kaybeden Cihan Savaş'ın (37) hayatı, Ankara'da tedavi sürecinde tanıştığı basketbolla değişti. Türk Silahlı Kuvvetleri Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nda forma giyen ve takım arkadaşının ablası Derya Dalman ile tanışıp evlenen Gazi Savaş'ın şimdi en büyük destekçisi eşi ve 3 yaşındaki oğlu oldu. Cihan Savaş, bacağını kaybettiğinde bu duruma alışmanın çok zor olduğunu söyleyerek, "Vatan için, millet için, devletim için, bayrağım için, dinim için ben bu bedeni verdim diye düşünüyorum. Gerekirse canımı da veririm diye düşünüyorum.
Ruken KADIOĞLU-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA, (DHA)-
• 12 Ocak 2025 - 14:16 • Son Güncelleme:
Ruken KADIOĞLU-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA, (DHA)-
• 12 Ocak 2025 - 14:16 • Son Güncelleme: