Çukurca gazisi hayata basketbol ile bağlandı! 3 yaşındaki oğlu ve eşi en büyük destekçisi oldu

'GÖĞSÜMÜ GERE GERE 'GAZİYİM' DİYORUM'

Cihan Savaş, bacağını kaybettiğinde bu duruma alışmanın çok zor olduğunu söyleyerek, "Vatan için, millet için, devletim için, bayrağım için, dinim için ben bu bedeni verdim diye düşünüyorum. Gerekirse canımı da veririm diye düşünüyorum. Beni hayata bağlayan gerçekten de bu vatan için, bayrak için yaptığım şey.