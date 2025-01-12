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GündemÇukurca gazisi hayata basketbol ile bağlandı! 3 yaşındaki oğlu ve eşi en büyük destekçisi oldu
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Çukurca gazisi hayata basketbol ile bağlandı! 3 yaşındaki oğlu ve eşi en büyük destekçisi oldu

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 2009 yılında vatani görevini yaparken mayına basıp sol bacağını kaybeden Cihan Savaş'ın (37) hayatı, Ankara'da tedavi sürecinde tanıştığı basketbolla değişti. Türk Silahlı Kuvvetleri Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nda forma giyen ve takım arkadaşının ablası Derya Dalman ile tanışıp evlenen Gazi Savaş'ın şimdi en büyük destekçisi eşi ve 3 yaşındaki oğlu oldu. Cihan Savaş, bacağını kaybettiğinde bu duruma alışmanın çok zor olduğunu söyleyerek, "Vatan için, millet için, devletim için, bayrağım için, dinim için ben bu bedeni verdim diye düşünüyorum. Gerekirse canımı da veririm diye düşünüyorum.

Ruken KADIOĞLU-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA, (DHA)-
• 12 Ocak 2025 - 14:16 • Son Güncelleme:
Ruken KADIOĞLU-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA, (DHA)-
• 12 Ocak 2025 - 14:16 • Son Güncelleme:
1Çukurca gazisi hayata basketbol ile bağlandı 3 yaşındaki oğlu ve eşi en büyük destekçisi oldu

Cihan Savaş, Hakkari Çukurca'da Uzundere Bölgesi'nde 21 Haziran 2009'da vatani görevini yaparken, mayın arama ve tarama faaliyeti sırasında, terör örgütü PKK'nın döşediği mayına basarak ağır yaralandı.

2Çukurca gazisi hayata basketbol ile bağlandı 3 yaşındaki oğlu ve eşi en büyük destekçisi oldu

Hakkari Askeri Hastanesi'ndeki ilk tedaviden sonra Ankara'ya Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Savaş, 36 ameliyat geçirdi ve sol bacağını kaybederek, gazi oldu. Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde protez uygulaması ile ayağa kalkan Savaş, bu süreçte 2017'de hastanenin spor kompleksinde antrenmanlarını yapan TSK Tekerlekli Basketbol Takımı ile tanıştı.

3Çukurca gazisi hayata basketbol ile bağlandı 3 yaşındaki oğlu ve eşi en büyük destekçisi oldu

Takımda basketbol oynamaya başlayan ve hayata bağlanan Cihan Savaş, takım arkadaşı Hüseyin Avni Dalman'ın ablası Derya Dalman ile tanıştı. Birbirine aşık olan çift, 2020 yılında evlendi ve bir çocukları dünyaya geldi. Cihan Savaş'ın tüm antrenman ve maçlarını izleyen eşi ve oğlu Alperen, en büyük destekçileri oldu.

4GÖĞSÜMÜ GERE GERE GAZİYİM DİYORUM

'GÖĞSÜMÜ GERE GERE 'GAZİYİM' DİYORUM'

Cihan Savaş, bacağını kaybettiğinde bu duruma alışmanın çok zor olduğunu söyleyerek, "Vatan için, millet için, devletim için, bayrağım için, dinim için ben bu bedeni verdim diye düşünüyorum. Gerekirse canımı da veririm diye düşünüyorum. Beni hayata bağlayan gerçekten de bu vatan için, bayrak için yaptığım şey.

5Çukurca gazisi hayata basketbol ile bağlandı 3 yaşındaki oğlu ve eşi en büyük destekçisi oldu

Yani normal engelli olsaydım 'acaba ben bunu kaldırabilir miydim' diye düşünüyorum. Şimdi gittiğim yerde göğsümü gere gere 'gaziyim' diyebiliyorum. Buraya geldiğimde ampute futbol ile tanıştım ilk önce. Denedim; ama platinlerim ve kırık yerlerim çok olduğu için ampute futbolu yapamadım. Sonra hastanedeki spor salonundaki basketbol oluşumunu gördüm. Sandalyeye oturduğumda beğenildim, seriydim, becerebileceğimi düşündüm" ifadelerini kullandı.

6ÇOCUĞUM BABA DİYE BAĞIRINCA YETİYOR BANA

'ÇOCUĞUM 'BABA' DİYE BAĞIRINCA YETİYOR BANA'

Eşi ile de basketbol sayesinde tanıştıklarını anlatan Savaş, "O zamanlar Derya'yı tanımıyordum. Kardeşi bizim takımdaydı, onun için Derya buraya geliyordu. Biraz uzaktan izledim, planlar kurdum. 'Acaba böyle bir şey olsa nasıl olur' diye düşündüm.

7Çukurca gazisi hayata basketbol ile bağlandı 3 yaşındaki oğlu ve eşi en büyük destekçisi oldu

Tabii o planları kendi kendime yaptım; ama kendi kendime yürütemezdim ben bunu. Eşimi de bu işin içine katmak zorundaydım. Evlilik yoluna girmek için buluştuk, konuştuk ve güzel bir hikayemiz oldu, güzel bir evliliğimiz oldu, güzel bir düğünümüz oldu.

8Çukurca gazisi hayata basketbol ile bağlandı 3 yaşındaki oğlu ve eşi en büyük destekçisi oldu

Sonra çocuğumuzu aldık kucağımıza. Benim desteğim 1'di, 2 oldu. Antrenmanlarda, maçlarda çocuğum 'baba baba' diye bağırınca o bana yetiyor zaten. Ben evlendikten sonra ailem için maddi olarak da manevi olarak da daha çok sarıldım hayata ve sorumluluğum arttı" dedi.

9Çukurca gazisi hayata basketbol ile bağlandı 3 yaşındaki oğlu ve eşi en büyük destekçisi oldu

Basketbolda takımını en üst seviyeye çıkarmak istediğini söyleyen Savaş, "Şu anda takımımız çok iyi gidiyor. Bu takımla final görmek istiyoruz. Bu azimle, her gün antrenmanlara geliyoruz. Ben engellilere, yeni gazi olmuş arkadaşlarıma gerçekten de bir sporla ilgilenmelerini tavsiye ediyorum. Bazı olayları çabuk atlatmaları için, engelli topluluğuna girmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bir engelli, hiçbir şey yapmasa bile, engelli sporunu izlemesi bile onun için motive kaynağı, yaşam kaynağı olabiliyor" diye konuştu.

10OĞLUMUZ BABASINA ÇOK DÜŞKÜN

'OĞLUMUZ BABASINA ÇOK DÜŞKÜN'

Cihan Savaş'ın eşi Derya Dalman Savaş ise eşinin çok iyi bir baba olduğunu söyleyerek, "Cihan çok mükemmel bir babadır. Çocuğuyla beraber zaman geçirir. Her şeyiyle kendisi ilgilenir. Beraber oyun oynuyorlar, tüm aktiviteleri beraber yapıyorlar. Oğlumuz da babasına çok düşkün. Onların arasında böyle farklı bir bağ var" dedi.