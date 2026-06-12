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Çorum’un coğrafi işaretli değerine bilimsel koruma! Tarlalar karış karış inceleniyor

12.06.2026 - 16:30Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Çorum'un Alaca ilçesinde, kendine has aroması, rengi ve yüksek besin değeriyle Türk patent enstitüsü tarafından tescillenen coğrafi işaretli ünlü "Alaca Mor Soğanı"nın verim ve kalitesini en üst seviyede tutmak amacıyla dev bir tarımsal denetim hamlesi başlatıldı. İlçedeki üretim alanlarında rekolte kaybı yaşanmaması için sahaya inen uzman ekipler, tarlaları karış karış gezerek yaprak ve kök analizi gerçekleştirdi. Bilimsel laboratuvar destekli yürütülen kontrollerle, mor soğanın geleceğini tehdit edebilecek hastalık ve zararlılara karşı erken teşhis kalkanı oluşturuldu.

1Çorum’un coğrafi işaretli değerine bilimsel koruma! Tarlalar karış karış inceleniyor

Çorum'un Alaca ilçesinde, coğrafi işaretli Alaca mor soğanının verim ve kalitesinin korunması amacıyla ekipler tarafından tarlalarda denetimler gerçekleştiriliyor.

2Çorum’un coğrafi işaretli değerine bilimsel koruma! Tarlalar karış karış inceleniyor

Alaca'nın coğrafi işaretli ürünü Alaca mor soğanının üretimi devam ediyor. Verimin ve kalitenin korunması amacıyla, mor soğan üretilen tarlalarda ekipler tarafından denetimler gerçekleştiriliyor.

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3Çorum’un coğrafi işaretli değerine bilimsel koruma! Tarlalar karış karış inceleniyor

Alaca Ziraat Odası'ndan Ferhat Arslan ile Uzman Tarım Danışmanı Eda Çanak Baykara, Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü uzmanları tarafından gerçekleştirilen kontrollerde soğanların gelişim durumu değerlendirilirken, ihtimal hastalık ve zararlı riskleri de mercek altına alındı.

4Çorum’un coğrafi işaretli değerine bilimsel koruma! Tarlalar karış karış inceleniyor

Uzman ekipler tarafından yaprak ve kök örnekleri incelenerek özellikle hastalıklar, mildiyö riski ve zararlı yoğunluğu konusunda gözlemler yapıldı.