Çorumlu kadın girişimci evinin alt katını üretim merkezine çevirdi! Adrese teslim çalışıyor, paraya para demiyor

3

Eraslan, başlarda tanıtmaya zorlandıklarını ancak daha sonra ekmeğin çok beğenildiğini anlattı.Ekşi mayanın verdiği lezzet ve tazeliğini uzun süre koruması nedeniyle tercih edildiğini vurgulayan Eraslan, şöyle konuştu:"Müşterilerimiz çok memnun, biz de memnunuz. Talep oldukça yoğun. Ekmeğimiz ekşi mayalı olduğu için uzun süre bayatlamadan kalabiliyor. Şeker ve tansiyon hastaları rahatlıkla tüketebildiklerini söylüyor. İçinde kendi yetiştirdiğimiz özel buğdaydan elde edilen un var. Ekşi mayamızı yıllardır aynı şekilde çoğaltarak kullanıyoruz. Bu mayamızın geçmişi 30 yılı aşkın. Hep aynı maya, hiç değişmedi. Bu da ekmeğimizin uzun süre taze kalmasını sağlıyor. Ekmeğimiz katkısız olması nedeniyle tercih ediliyor."