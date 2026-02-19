Çorum’da fıkra gibi olay! Doğalgaz hattına su borusunu bağladılar: Vatandaşlar hem susuz hem de doğal gazsız kaldı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
19.02.2026 - 18:26Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ÇORUM (İHA)

Çorum’un Osmancık ilçesinde kombi değişimi sırasında doğalgaz ve su hatlarının ters bağlanması neticesinde apartman sakinleri 2 gün boyunca hem susuz hem de doğalgazsız kaldı.

Olay, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi’ndeki 3 bloklu bir sitede meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, site sakinlerinden biri evindeki kombiyi değiştirmek istedi.

Vatandaşın çağırdığı bir firma çalışanları, , gaz ve su hatlarının ters bağladı.

Yanlış bağlantı sonucunda, apartmanda bulunan dairelerdeki kombilerden su sızmaya başladı.

Durumu farkeden apartman sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye gelen doğalgaz firması yetkililerinin incelemeleri sonucuda, gaz borusuna su, su borusuna da gaz hattı bağlantısı yapıldığı tespit edildi.

Yetkili teknik servis ekipleri bozulan doğalgaz sayaçlarını sökerek yenileriyle değiştirdi.

Yapılan hata sebebiyle binada yaşayan vatandaşlar, 2 gün boyunca susuz ve doğalgazsız kaldı.