Çorum’da beyaz altın hasadı bitti! Kurutma süreciyle kazançlar artıyor

Osmancık çeltiğinin diğer türlerden hacim anlamında küçük olmasına karşın daha lezzetli olduğunu dile getiren Kanıtemiz, şöyle devam etti: "Bu nedenle tüketici tarafından tercih ediliyor. Osmancık çeltiği özellikle bölgemizde lezzetiyle tanınıyor. Diğer bölgelerde ekilse dahi Osmancık'taki lezzeti alınamıyor. Türk damak zevkinin alışık olduğu bir pirinç çeşidi. Osmancık çeltiğinin lezzetinin sağlanmasında coğrafi özellikler, Kızılırmak Nehri ve iklim şartlarının önemi var. Diğer çeşitlerden daha küçük taneli olsa da pilav yapıldığında lezzeti ortaya çıkıyor."