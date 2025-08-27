'Çoruh'un Gerdanlıkları' turizme açıldı, ziyaretçi akınına uğruyor

4

Artvin Valisi Turan Ergün, bölgeye gelmek isteyen turist sayısının artığını belirterek, "275 metre yüksekliğindeki Yusufeli Barajı, Türkiye'nin en yüksek, dünyanın da 5'inci en yüksek barajıdır. Deriner Barajı da 250 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek 2'nci barajıdır. Bu barajları insanlar merak ediyor. Özellikle yerli turistler sıklıkla gelmek istiyor. Deriner Barajı'nda baraj müzemiz var. Müzede, Çoruh Vadisi üzerindeki barajların birer minyatürü var. Barajlar hakkındaki teknik bilgi, baraj yapımında işçilerin geçirdiği bir günün simüle edildiği ve barajları anlatılan sinevizyon bir gösterimiz var. Gittikçe daha fazla yerli turist gelmek istiyor. Artvin'deki baraj turizmini doğa turizmine katmak için uğraşıyoruz" diye konuştu.