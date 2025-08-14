Çocukluk hayalini gerçekleştirdi, yüzme havuzunu evde beslediği balıklarla doldurdu: 2ayda tam 20 cm uzadılar!

5

Akvaryum balığını almak için Antalya'dan araştırma yaptığını anlatan Bozkurt, "Akvaryum balıklarını deniz ürünleri mahsulü satan yerden araştırdım. Ölmeyen kuyu balığı sazanın değişiği bir balık buldum. Hem suda yaşayabilir, her şeyi yiyebilir ve ele gelebilirler. Normalde bunlar benim çocuklarım gibi oldular. 150 adet balık salmıştım. 3 tanesi öldü. Şu an havuzda 147 tane süs balığım var. Kendilerini bazen sevdirirler. Bazen korkarlar. Kendi ellerim ile besliyorum. Bunu ben deneme amaçlı yapmıştım. Olur mu olmaz mı diye tereddüt etmiştim. Bir riske girmiştik. İçine alabalıkta saldık. Alabalık sürekli suyun dibinde duruyor. Alabalık ile bunlar kaynaştılar" diye konuştu.