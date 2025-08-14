Çocukluk hayalini gerçekleştirdi, yüzme havuzunu evde beslediği balıklarla doldurdu: 2ayda tam 20 cm uzadılar!
Kaynak : İHA
Antalya'nın İbradı ilçesi Ürünlü mahallesinde oturan Selami Bozkurt, çocukluğundaki akvaryum sevgisini yüzme havuzuna taşıdı. Bahçesine kurduğu 10x4 ebadındaki havuza bıraktığı 150 akvaryum balığına gözü gibi bakan Bozkurt, balıkları kendi elleriyle besliyor.
Havuza balıkları 2-3 ay önce bıratığını ve şu ana kadar 3 tanesinin öldüğünü söyleyen Bozkurt , "Bunları ben kendi ellerimle besliyorum. Onlarla arkadaş gibiyiz. Bunların hepsini ayrı ayrı seviyorum. Bakımı güzel. Devamlı suyunu devir daim yaparım. Temiz kalsınlar isterim. Havuzda bulunan Alabalıklarla kaynaşıyorlar. Birlikte yaşıyorlar dedi.
Akvaryum balıklarını havuza bıraktığında ilk başta olmayacak diye çok çok üzüldüğünü söyleyen Bozkurt, "Bu normalde akvaryum balığı. Şişman olan Japon türü var. Ayrıca sazan türü de var. Bunlar suyu bulduğu zaman, geniş yeri bulduğu zaman 85 santimetreye kadar büyüyebiliyor. Salalı 2 ay oldu. Geldiklerinde 9 santimetreydi. 2 ayda 20 santimetreye kadar ulaştı. Bunlar suyu bulunca büyüdüler. Kendilerini attılar" diye konuştu.
İbradı Ürünlü Köprübaşı mevkiinde bulunan arazisini lavanta bahçesi yaptığını söyleyen Bozkurt, "Lavanta bahçesine su havuzu gibi yapalım dedik. Sonradan yüzme havuzuna çevirdim. Daha sonra yüzme havuzundan vaz geçerek buraya akvaryum balığı bırakmayı düşündüm. . Burada rahat rahat büyüsünler gelişsinler, hem buraya canlılık katsın, bende rahatlayayım dedim. Böyle düşünmüştüm. Yüzme havuzunu iptal ettim. Bu havuzu yüzme havuzu olarak 10x4 metre genişliğinde yaptım. Balıkları bu havuza saldık. Geldiklerinde bunlar küçüktü. 9'ar santimetre civarındaydı. Fakat 2 ayda havuzun genişliğinden mi, rahatlığından mı artık 20-25 santimetreye kadar büyüdü.
Normalde bu kadar büyümesini bende bekliyordum. Senesine varmadan güzel büyüdü. Burayı canlı tutabilmek için çaba harcıyorum. Birine bir şey olduğu zaman çok üzülüyorum. Doğal olarak burada suyumuzu biz kendimiz devir daim yapıyoruz. Su kesildiği zaman doğal olarak oksijen kesiliyor. Burada elektrik yok. Güneş enerjisi ile çalışan bir sistem var. Doğal olarak bazen sıkıntılar oluyor üzülüyorsun. Ama canlı tutabilmek için elinden gelen her şeyi yapıyorsun" dedi.
Akvaryum balığını almak için Antalya'dan araştırma yaptığını anlatan Bozkurt, "Akvaryum balıklarını deniz ürünleri mahsulü satan yerden araştırdım. Ölmeyen kuyu balığı sazanın değişiği bir balık buldum. Hem suda yaşayabilir, her şeyi yiyebilir ve ele gelebilirler. Normalde bunlar benim çocuklarım gibi oldular. 150 adet balık salmıştım. 3 tanesi öldü. Şu an havuzda 147 tane süs balığım var. Kendilerini bazen sevdirirler. Bazen korkarlar. Kendi ellerim ile besliyorum. Bunu ben deneme amaçlı yapmıştım. Olur mu olmaz mı diye tereddüt etmiştim. Bir riske girmiştik. İçine alabalıkta saldık. Alabalık sürekli suyun dibinde duruyor. Alabalık ile bunlar kaynaştılar" diye konuştu.
Balıkların normalde bahar ayında yumurta yaptıklarını, fakat şu anda doğal ortamına bıraktıklarını anlatan Bozkurt, "Bu yıl erken diye yumurta almamayı düşündük. Gelecek sene sağım yapacağız. Amacımız satmak değil. İsteyene vermek, ve çoğaltmaktır. İhtiyacı olana vermek. Biz hobi olarak aldık. Hobi ihtiyacı olana vereceğiz" dedi.
Havuzda balıkları görmeye gelen herkesin şaşırdığını dikkat çeken Bozkurt, "Gelen herkes akvaryum balığımı değil mi diye soruyorlar. Bende akvaryum balığı olduğunu söylüyorum. Havuzda da olduğunu gösterdim. Herkes hayran kalıyor. Havuza doğal süs bitkisi de koydum. Bitkiler havuzun içinde gezecekler. Burayı balıklara tamamen doğal bir ortam yaptım. Doğal bir havuz oldu. Suyu da oksijen vermek için pompa ile su veriyorum. Oksijen vermezsek balıklar sıkıntı yaşar. İlk başta getirdiğimizde olmayacağını düşünmüştüm ama sonradan suya adapte oldular. Suyunu devamlı kontrol ediyorum. Şu anda bir sıkıntı yok. Onlara bir şey olursa çok üzülürüm. İçim acıyor, içim parçalanıyor şeklinde konuştu.