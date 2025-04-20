Çocukluk hayali sınır tanımayan pilot: Bozkırın ortasına hava parkı kurdu

"Havacılık, rüzgarı hissetmek, özgürlüğü hissetmektir"

Orhan Ünsal Hava Parkı'nın küçük bir havaalanı statüsü kazandığını dile getiren Ünsal, "Bu hava parkında pilotaj eğitimleri veriliyor iki tane uçuş okulu tarafından. Onun dışında PIC eğitimleri, yani saat doldurması gereken pilotlarımız da burada gördüğünüz uçaklarda uçarak saatlerini de doldurmuş oluyorlar. Daha sonra da hava yollarına başlamış oluyorlar. Onun dışında da tabii biz bu pistimizde etkinlikler de yapıyoruz. Çünkü bizim insanımız havacılığa ulaşmakta zorlanıyordu. Havacılık sadece, hava yollarıyla uçmak değil aslında. Havacılık, rüzgarı hissetmek, özgürlüğü hissetmektir. İşte biz burada bunları yapıyoruz. Çocuklarımıza o özgürlüğü, o rüzgarı hissettiriyoruz. Burada çeşitli etkinliklerimizle yine sosyal faaliyetlerimize de zenginlik katmış oluyoruz. Daha önce burada depremzede çocuklarımızı uçurduk. Çok mutlu oldular. Burada geldi eğlendiler, uçtular, gökyüzüyle tanıştılar, uçaklarla tanıştılar. Ondan sonra da şehit ve gazi ailelerimizle yine etkinlikler düzenledik iki defa. Bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam ediyoruz hava parkımızda. Tabii ki hedefimiz ve hayalimiz bu hava parklarının ülkenin genelinde çoğalmasıdır" diye konuştu.