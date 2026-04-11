Çocukları bile öğrenmek istemedi ama o vazgeçmedi! Binbir emekle hazırlayıp Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor

Semerciliğin baba yadigarı olduğunu söyleyen Danaoğlu, "Çocukluğumuzdan beri babamızın yanında büyüdük. Çocukluğumuzdan beri bu mesleğin içindeyiz. Hem okula giderdik hem de babamızın yanına gelir mesleği öğrenirdik. Zaten küçük yaşta mesleği öğrenemezsen bu mesleği yapamazsın. At ve eşek gibi hayvanlar için semer, palan, heybe ve çeşitli ekipmanlar yapıyorum. 54 yaşına girdim. 8 yaşından beri bu mesleği yapıyorum" dedi. 8 yaşında babasının yanında öğrendiği mesleğini 45 yıldır teknolojik gelişmelere rağmen sürdürmeye çalıştığını ifade eden Danaoğlu, "Dükkanımızda babam, kardeşim ve ben birlikte çalışıyorduk. Diğer kardeşlerim bu mesleği yapmadı. Şu anda mesleği sadece ben, ağabeyim ve yeğenim yapıyoruz. Bu meslek dışarıdan göründüğü gibi değil, dışarıdan basit bir iş görünüyor ama basit de değil. Çünkü bu meslek çok ustalık isteyen bir meslek olduğu için yeni birisi gelse 2-3 sene burada uğraşsa palanları bile yapamaz. Çünkü yaptığımız ürünler tamamen el ürünüdür" şeklinde konuştu.