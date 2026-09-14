Çınarcık'ta 4 ton bedava dağıtıldı! Duyan oraya koştu
14.09.2026 - 08:03Güncellenme Tarihi:
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Hamsi Festivali'nde vatandaşlara 4 ton hamsi ikram edildi. Festivalde Karadeniz müziği eşliğinde eğlenceli anlar yaşandı.
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
kaynak olarak ekleyin
1
2
Karadeniz müziği eşliğinde eğlenen vatandaşlar, hamsi ekmek ikramından da faydalandı.Hamsi dağıtılan standın önünde uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlar ikram edilen balıkların tadına baktı.Çınarcık Genç Karadenizliler Derneği Başkanı Murat Bayraktar, festivalde yaptığı açıklamada, "Çınarcık'ta ikincisini düzenlediğimiz, Karadeniz'imizin olmazsa olmazı hamsimizin festivalini başlattık.
3
Tüm Çınarcık ve çevre beldelerimizdeki halkımıza yetecek kadar hamsi getirdik. Karadeniz'in ilk hamsisi bizden" dedi.Bayraktar, festival kapsamında vatandaşlara hamsi dağıtımına da katıldı.