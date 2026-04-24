Çıldır Gölü'nde bahar mucizesi! Buzlar hala erimese de kuşlar geldi

5

Her yıl aralık ayı ile birlikte başlayan Çıldır Gölü’ndeki donma, mart ayının ikinci haftasıyla birlikte çözülmeye başlıyor. Nisan ayının ortalarına kadar tamamen çözülen buz yerini mavi suya bırakıyor. Bu yıl gölün yüzeyinin buz tutması önceki yıllara göre yaklaşık 15-20 gün geç başlarken çözülmenin de sıcaklıkların henüz mevsim normallerinde olmaması yüzünden geciktiği bildirildi.