Çeyrek Bilette Amorti Ne Olur? Milli Piyango Amorti Nedir? İşte Milli Piyango Amorti Detayları
Milli Piyango çekilişleri yaklaşırken vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında “çeyrek bilette amorti ne kadar?” sorusu geliyor. Özellikle yılbaşı, çekilişi öncesinde amorti beklentisi artıyor. Peki, çeyrek bilete amorti isabet ederse ne kadar ödeme yapılır?
Amorti Nedir?
Amorti, Milli Piyango biletlerinde bilet bedelinin geri kazanılması anlamına geliyor. Bilet numarasının son rakamının çekilişte belirlenen amorti rakamlarıyla aynı olması durumunda, ikramiye yerine biletin bedeli kadar ödeme yapılıyor.
Çeyrek Bilette Amorti Ne Kadar?
Milli Piyango’da amorti, bilet türüne göre değişiklik gösteriyor:Tam bilet: Amorti, tam bilet bedeli kadar ödenirYarım bilet: Amorti, yarım bilet bedeli kadar ödenirÇeyrek bilet: Amorti, çeyrek bilet bedeli kadar ödenirYani çeyrek bilette amorti, bilet için ödediğiniz tutarın aynen geri alınması demektir. Örneğin çeyrek bilet 100 TL ise, amorti çıkması durumunda 100 TL ödeme yapılır.
Amorti Kaç Numara İçin Çıkar?
Milli Piyango çekilişlerinde genellikle 2 farklı amorti numarası belirlenir. Bu da biletin son hanesinin bu iki rakamdan biri olması halinde amorti kazanıldığı anlamına gelir. Böylece amorti çıkma ihtimali, büyük ikramiyeye göre daha yüksektir.
Amorti Büyük İkramiye Sayılır mı?
Amorti, ikramiye kazanımı olarak değerlendirilmez. Sadece bilet bedelinin iadesini kapsar. Ancak birçok kişi için “zararsız çıkmak” anlamına geldiği için önemli bir teselli ödülüdür.
Amorti İkramiyesi Nasıl ve Nereden Alınır?
Küçük tutarlı amorti ödemeleri, yetkili bayilerden.Daha yüksek tutarlı ikramiyeler ise Milli Piyango Online veya yetkili ödeme noktalarından alınabilir.
Çeyrek Bilet Neden Daha Çok Tercih Ediliyor?
Çeyrek bilet, daha düşük maliyetle şansını denemek isteyenlerin ilk tercihi oluyor. Büyük ikramiyenin tamamı kazanılamasa da, amorti ve diğer küçük ikramiyeler çeyrek bilet sahiplerine de paylaştırılıyor.