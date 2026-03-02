Çekmeköy Taşdelen'deki okulda lise öğrencisi terör estirdi! 2 öğretmeni ve 1 öğrenciyi bıçakladı
Çekmeköy Taşdelen’de bulunan bir lisede öğretmen F.N.Ç. (44) ve Z.A. (52) ile öğrenci S.K.'yı (15) bıçaklayarak yaralayan lise öğrencisi F.S.B. (17) terör estirdi. saldırgan lise öğrencisi gözaltına alınırken, yaralılardan F.N.Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay, saat 11.00 sıralarında Çekmeköy Taşdelen’de bulunan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11’inci sınıf öğrencisi F.S.B. (17), henüz bilinmeyen nedenle öğretmenleri F.N.Ç. (44) ve Z.A. (52) ile öğrenci S.K.’yı (15) yanında bulundurduğu bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli F.S.B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaralılardan öğretmen F.N.Ç.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada, “02.03.2026 Pazartesi günü saat 11.00 sıralarında Çekmeköy ilçesi Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana gelen bıçaklı saldırı olayında F.S.B. isimli öğrenci, yanında bulundurduğu bıçakla 2 öğretmen ve bir öğrenciyi yaralamıştır.
Olayın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ve Emniyet ekipleri sevk edilmiştir. Yaralanan 3 kişi bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırgan F.S.B. gözaltına alınmıştır. Olayda yaralanan 3 kişiden 1’inin durumu ciddiyetini korurken diğer iki yaralının ise hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır" denildi.