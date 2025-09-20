Çankırı'da hasat başladı! Deneme amaçlı ektiler, ilk ürünlerini aldılar!

3

Belediye olarak örnek bir çalışmaya imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Kaşıkcı, "Deneme amaçlı ektiğimiz patateslerin ilk mahsulünü toplamaya başladık. Bu projeye destek veren başta Kaymakamımız ve Valimiz olmak üzere tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Amacımız, beldemizde atıl durumda bulunan toprakları ekonomiye kazandırmak ve benzer etkinliklere zemin hazırlamak." dedi.