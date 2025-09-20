Çankırı'da hasat başladı! Deneme amaçlı ektiler, ilk ürünlerini aldılar!

GAZETE VATAN ANA SAYFA
20.09.2025

Kaynak : AA

Çankırı’nın Dodurga ilçesinde gençlerin tarıma olan ilgisini artırmak amacıyla önemli bir projeye imza atıldı. Kanarya Mahallesi Yukarı Çayır mevkisindeki 30 dekarlık alana 2,5 ton patates tohumu ekildi.

Çankırı'da Dodurga Belediyesi tarafından tarımsal üretimi desteklemek ve gençlerin tarıma ilgisini artırmak amacıyla Kanarya Mahallesi Yukarı Çayır mevkisindeki 30 dekarlık alana 2,5 ton patates tohumu ekildi.

Patatesin hasadına katılan Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, projenin bölge için önemli bir adım olduğunu söyledi.

Belediye olarak örnek bir çalışmaya imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Kaşıkcı, "Deneme amaçlı ektiğimiz patateslerin ilk mahsulünü toplamaya başladık. Bu projeye destek veren başta Kaymakamımız ve Valimiz olmak üzere tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Amacımız, beldemizde atıl durumda bulunan toprakları ekonomiye kazandırmak ve benzer etkinliklere zemin hazırlamak." dedi.

Orta Kaymakamlığından Ağrı'nın Hamur ilçesine atanan Erkan Minuz'a da teşekkür eden Kaşıkcı, "Bu girişimlerin öncüsü olan Kaymakam Minuz'a desteklerinden dolayı minnettarız." ifadelerini kullandı.