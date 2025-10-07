Çanakkale'de yürüme yetisini kaybeden vatandaş şifayı İzmir'de buldu! Özel tedaviyle yürümeye başladı

4

Havuz tedavisi Zekeriya beye uyguladığımız tek tedavi değil. Kendisine kapsamlı bir tedavi uyguladık. Geleneksel fizik tedavi uygulamaları da yaptık. Görsel destekli analiz ve özel denge cihazımızla bu tedavileri aldı. Artık herhangi bir alete veya cihaza ihtiyaç duymadan yürüyebiliyor. Bizler modern tıbbın tüm imkanlarını kullanarak hastalarımızın rehabilitasyonu gerçekleştiriyoruz. Referans bir merkez olarak hizmet vermekteyiz. Hastalarımız fiziksel ve psikolojik olarak toparlayacaklarına inanıp, kendilerini bizlere emanet edebilirler" dedi.