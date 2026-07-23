Çanakkale'de tescilli lezzette hasat mesaisi: İlk ürünler yola çıktı! Yağışlar verimi biraz etkiledi ama lezzet ve aroma mükemmel

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Bu sene daha önceki yıllara göre biraz daha verim olarak düşük gibi gözüküyor. Bu da yağışlı geçmesinden dolayı yerlere yaş girdik. Yaş girmemizden dolayı biraz bu verimi etkiledi. Buradan çıkan domates erken hasatta genelde İstanbul bölgesine gidiyor" dedi.