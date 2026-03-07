Çanakkale'de esrarengiz keşif! Kazma vurulunca hazine fışkırdı, 2 bin 700 yıl sonra çıkıyor
Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kemer köyündeki 2 bin 700 yıllık sır açığa çıkıyor. Antik Troas bölgesinin kuzeyinde ve en önemli liman şehri olan Parion'daki kazı çalışmalarında binlerce yıllık geçmişi olan bir gömü bulundu. Uzmanlar kazı çalışmalarında ortaya çıkanlar ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Kemer köyü sınırlarındaki 2 bin 700 yıllık geçmişe sahip antik Troas bölgesinin kuzeyinde ve en önemli liman şehri olan Parion'daki kazı çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izin ve maddi destekleri ile devam ediyor.
Bunun yanında Çanakkale Valiliği, kazıların resmi sponsoru İÇDAŞ A.Ş., Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü, Biga Kaymakamlığı da destekte bulunuyor. Biga Belediyesi'nin de işçi desteği verdiği kazılar nisan ayından beri sürüyor.
Çalışmalar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Vedat Keleş'in kazı başkanlığındaki 18'i yabancı, toplam 36 kişilik bir ekiple yürütülüyor. Bu yılki kazılarda gün yüzüne çıkarılan kentin ticaret merkezi agorada yapılan çalışmalar sırasında 11'inci yüzyıla ait bir mezar grubuyla karşılaşıldı.
Çalışmalar hakkında bilgi veren Kazı Başkanı Prof. Dr. Vedat Keleş, "Parion Antik Kenti 2025 çalışmalarının devam ettiği noktalardan biri de kentin ticaret merkezi olarak adlandırdığımız agora. Parion Agora'sı antik kaynaklardan öğrendiğimiz kadarıyla önemli bir nokta. Çünkü antik çağda Helenistik dönemde bölgede bir Ilion Birliği var. Bu birlik içerisinde çok sayıda Troas bölgesi ve iki de Mysia bölgesi kenti mevcut.
Bu Ilion Birliği'nin önemli bir ayağını da tanrıça Athena onuruna yapılan oyunlar oluşturmakta. 'Agoranomos' adı verilen görevlilerin bu oyunlarda oldukça önemli olduklarını ve Parion'daki Agoranomos'ların da Parion'un birliğin üyesi bir kent olarak bu oyunlarda önemli görevler üstlendiklerini epigrafik belgelerden biliyoruz.
Buradaki çalışmalarımız yabancı heyet üyelerimizden Prof. Dr. Askold Ivantchık ve ekibi tarafından gerçekleştiriliyor. Kendileri şu an agoranın portiko duvarı olarak düşündüğümüz alanda çalışıyorlar. Burada 11'inci yüzyıla ait bir mezar grubuyla karşılaşıldı. Çünkü yapmış olduğumuz arkeojeofizik taramalarında şu andaki çalışmalarımızın yaklaşık 10 metre kuzeyinde bir şapel kalıntısının varlığı görülmekte. Bu gömülerin de muhtemelen bu şapelle alakalı olduğunu düşünüyoruz. Çalışmalar ilerledikçe portiko duvarının, agoranın dış duvarı olup olmadığının netlik kazanacak" dedi.