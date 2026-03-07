Çanakkale'de esrarengiz keşif! Kazma vurulunca hazine fışkırdı, 2 bin 700 yıl sonra çıkıyor

5

Bu Ilion Birliği'nin önemli bir ayağını da tanrıça Athena onuruna yapılan oyunlar oluşturmakta. 'Agoranomos' adı verilen görevlilerin bu oyunlarda oldukça önemli olduklarını ve Parion'daki Agoranomos'ların da Parion'un birliğin üyesi bir kent olarak bu oyunlarda önemli görevler üstlendiklerini epigrafik belgelerden biliyoruz.



Buradaki çalışmalarımız yabancı heyet üyelerimizden Prof. Dr. Askold Ivantchık ve ekibi tarafından gerçekleştiriliyor. Kendileri şu an agoranın portiko duvarı olarak düşündüğümüz alanda çalışıyorlar. Burada 11'inci yüzyıla ait bir mezar grubuyla karşılaşıldı. Çünkü yapmış olduğumuz arkeojeofizik taramalarında şu andaki çalışmalarımızın yaklaşık 10 metre kuzeyinde bir şapel kalıntısının varlığı görülmekte. Bu gömülerin de muhtemelen bu şapelle alakalı olduğunu düşünüyoruz. Çalışmalar ilerledikçe portiko duvarının, agoranın dış duvarı olup olmadığının netlik kazanacak" dedi.