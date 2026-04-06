GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemÇanakkale'de eşi tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı
HaberlerGündem Haberleri Çanakkale'de eşi tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı

Çanakkale'de eşi tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı

06.04.2026 - 16:59Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Levent DİKMEN/ÇAN (Çanakkale), (DHA)-

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde tartıştığı eşi Şefik Sanlı (39) tarafından av tüfeğiyle vurulan Selver Sanlı (35), son yolculuğuna uğurlandı.

1Çanakkale'de eşi tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Debboylar mevkisi Truva Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. Şefik Sanlı ve eşi Selver Sanlı arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

2Çanakkale'de eşi tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı

Tartışma sırasında Şefik Sanlı, evde bulunan tüfekle Selver Sanlı'ya ateş etti. Sanlı kanlar içinde yere yığılırken, silah sesin duyan komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Selver Sanlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

3Çanakkale'de eşi tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı

Şefik Sanlı’nın gözaltına alındığı olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

4Çanakkale'de eşi tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı

Selver Sanlı için Çan ilçesine bağlı Cicikler köyü camisinde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Sanlı’nın yakınları taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından Selver Sanlı, köy mezarlığına defnedildi.