Çanakkale'de eşi tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde tartıştığı eşi Şefik Sanlı (39) tarafından av tüfeğiyle vurulan Selver Sanlı (35), son yolculuğuna uğurlandı.
Olay, dün saat 16.30 sıralarında Debboylar mevkisi Truva Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. Şefik Sanlı ve eşi Selver Sanlı arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma sırasında Şefik Sanlı, evde bulunan tüfekle Selver Sanlı'ya ateş etti. Sanlı kanlar içinde yere yığılırken, silah sesin duyan komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Selver Sanlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Şefik Sanlı’nın gözaltına alındığı olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Selver Sanlı için Çan ilçesine bağlı Cicikler köyü camisinde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Sanlı’nın yakınları taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından Selver Sanlı, köy mezarlığına defnedildi.