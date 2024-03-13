Çanakkale Savaşları'nda 57'nci Alay'ın tamamının şehit olmadığı tespit edildi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Araştırma Görevlisi Buğra Terzi, harp cerideleri üzerinde yaptığı araştırmalar sırasında Çanakkale Savaşları'nda 57'nci Alay'ın mevcudunun hepsini şehit verdiği bilgisini yanlış olduğunu ortaya çıkardı. Araştırma Görevlisi Terzi, "Yaptığımız çalışmalarda 57'nci Alay'ın tamamının şehit olmadığını tespit ettik. Bize harp cerideleri bunun kesin olduğunu kanıtladı" dedi.
Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)
• 13 Mart 2024 - 10:40 • Son Güncelleme:
Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)
• 13 Mart 2024 - 10:40 • Son Güncelleme: