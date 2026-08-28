Çalıştığı fabrika yıkılınca köyüne döndü! Öyle bir iş kurdu ki günde 600 kilo ürün toplayıp yok satıyor

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Deprem sonrası yaşanan süreci anlatan Ali Şarlak, "Yaklaşık 3-4 yıldır biz kabak işiyle uğraşıyoruz. Bu da bunun sebebi de 6 Şubat depremi oldu. Deprem olunca Kahramanmaraş'taki iş imkanları kısıtlandı. Kahramanmaraş'ta yaşayan vatandaşlarımız da kırsal kesimleri, köyleri talep edince bu meyvecilik, sebzecilik bize vesile oldu.