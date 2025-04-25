Çadırlarda ikinci gün: Deprem çabuk bitsin evimize gidelim
23 Nisan'da Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından evlerine girmekten kaçınan vatandaşların çadırlardaki deprem nöbeti ikinci gece de sürdü. Çadırlarını ışıklandıran, çaylarını demleyen ve ateşin çevresinde sohbet edenler, sabahın olmasını bekledi. Bahçelievler'de ailesi ile parkta kalan 10 yaşındaki Fatma Kaya, "Uyumadım daha, deprem çabuk bitsin evimize gidelim. Hem uykum gelmiyor hem de deprem olabilir diye korkuyorum" dedi.
Armağan GÖKMEN - Emre KURT - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL, (DHA)-
• 25 Nisan 2025 - 09:45 • Son Güncelleme:
Armağan GÖKMEN - Emre KURT - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL, (DHA)-
• 25 Nisan 2025 - 09:45 • Son Güncelleme: