Çadırlarda ikinci gün: Deprem çabuk bitsin evimize gidelim

Burada şu anda 3 aile var. Yarın mesaisi olan aile içeride uyuyor. Ben esnafım dönüşümlü sabah edeceğiz. Allah milletimize böyle bir şey yaşatmasın. Şükür bu sefer can kaybı olmadı, bu bizim için iyi bir haber. Ama tedbirli olmak lazım" diye konuştu.