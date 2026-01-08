Büyükşehirler alarm veriyor: En sert etki İzmir'de! Kalıcı hale geliyor

3

İzmir'de yıllık ortalama yağış miktarının metrekareye 710,5 kilogram olduğunu ifade eden Yüksel, yağışın en fazla beklendiği aralık ve ocak aylarında ortalamaların altında kalındığını söyledi. Kuraklığın etkilerinin İzmir'de daha sert hissedildiğini vurgulayan Yüksel, "Ege Bölgesi'nde yağışlar hem azaldı hem de düzensizleşti. Özellikle ekim ve mart aylarında neredeyse yok denecek seviyeye inen yağışlar barajları besleyemedi. İzmir'e içme suyu sağlayan Tahtalı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 1'in altına geriledi. Geçen yıl aynı dönemde bu oran yüzde 11 seviyesindeydi. Bu düşüş, üst üste gelen kurak yılların birikimi sonucudur. Yağışların kısa süreli ve şiddetli sağanak şeklinde gerçekleşmesi yüzeysel akışı artırıyor, yer altı suyunu ve barajları besleyemiyor. Yağış hidrolik sisteme girmeden kayboluyor" dedi.Meteorolojik kuraklığın büyükşehirlerde daha yıkıcı sonuçlar doğurduğunu ifade eden Yüksel, şu ifadeleri kullandı:"Büyükşehirlerde ortalama sıcaklıklar kırsala göre 1 ila 3 derece daha yüksektir. Artan sıcaklıklar buharlaşmayı hızlandırır. Betonlaşma ve yoğun yapılaşma 'kentsel ısı adası' etkisini artırarak yağış oluşumunu da olumsuz etkiler. Yağış olsa bile kısa ve düzensiz olur. Büyükşehirlerde nüfus, turizm ve sanayi nedeniyle su talebinin yıl boyunca yüksek kalması, yağış azalırken tüketimin artması, meteorolojik kuraklığın kısa sürede hidrolojik ve sosyoekonomik kuraklığa dönüşmesine yol açıyor. Yer altı sularının aşırı kullanımı ise özellikle kıyı bölgelerinde tuzlu su giriş riskini artırıyor. Yer altı suyunun aşırı kullanımı, İzmir çevresinde tuzlu su girişi riskini büyüterek kuraklığı kalıcı hale getiriyor."