Büyük İskender'in kaderini değiştiren gizemli kent! Bir zamanlar geleceğin yazıldığı yerde sırlar ortaya çıkıyor

İzmir'in Menderes ilçesinde yer alan Klaros Antik Alanı'nda yürütülen kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle ve Ege Üniversitesi'nin bilimsel liderliğinde devam ediyor. Saya Holding ana sponsorluğunda gerçekleştirilen kazılar, antik dünyanın bu önemli kehanet ve bilgelik merkezini yeniden görünür kılmayı hedefliyor.



Klaros kazıları, yalnızca arkeolojik bir süreci değil; aynı zamanda kültür ekonomisi, yerel kalkınma ve tarih bilinci açısından çok katmanlı bir dönüşüm sürecini de temsil ediyor. Antik Çağ'da Apollon adına kehanetlerin yapıldığı bu kutsal alanda yürütülen kazıların, bölgenin kültürel potansiyelini açığa çıkarmada stratejik bir rol oynaması bekleniyor. Beş yıldır çalışmalar iki ana alanda yürütülüyor. Son dönemde ise Geleceğe Miras Projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların ilki, MS 1. ve 4. yüzyıllar arasında Klaros'a gelen ziyaretçilerin konaklaması için inşa edilmiş, antik dönemdeki ismiyle Katagogeion'da gerçekleştirilen kazılar. Kazıların bir diğer odak noktası ise Klaros'un güneyinde, ana kent Sahildeki Kolophon tarafında ortaya çıkarılan 50 metre uzunluğunda ve 7 mekândan oluşan Roma yapısı. Ayrıca kazı çalışmalarına paralel olarak koruma ve onarım faaliyetleri de hız kazandı.