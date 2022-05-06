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MagazinBuse Varol'dan Alişan'a romantik paylaşım! 'Evlatlarımızla birlikte yaşlanmak nasip olsun'
HaberlerMagazin Haberleri Buse Varol'dan Alişan'a romantik paylaşım! 'Evlatlarımızla birlikte yaşlanmak nasip olsun'
• 06 Mayıs 2022 - 12:50 • Son Güncelleme:

Buse Varol'dan Alişan'a romantik paylaşım! 'Evlatlarımızla birlikte yaşlanmak nasip olsun'

Buse Varol, aralarındaki sorunları çözerek boşanmanın eşiğinden döndüğü eşi Alişan'la sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Güzel oyuncu son olarak eşiyle evliliklerinin beşinci yıl dönümünü kutladı.

• 06 Mayıs 2022 - 12:50 • Son Güncelleme:
1Buse Varoldan Alişana romantik paylaşım Evlatlarımızla birlikte yaşlanmak nasip olsun
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'Dostlar Mahallesi' adlı dizi setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan ve 2018 yılında nikah masasına oturan Alişan ile Buse Varol, geçtiğimiz aylarda kızları Eliz'in doğum gününü ayrı ayrı kutlamıştı.

2Buse Varoldan Alişana romantik paylaşım Evlatlarımızla birlikte yaşlanmak nasip olsun

Şarkıcı, eşinin Beşiktaş'ta beş yıldızlı bir otelde düzenlediği partiye katılmak yerine kızının yeni yaşını annesi Suzan Tektaş'ın evinde yeğenleri ve yengesiyle birlikte kutlamıştı. Ünlü oyuncu ise "Beni kimse eve çağırmadı" itirafında bulunmuş, çok geçmeden de evlilik alyansını çıkarmıştı.

Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan, özel günlerde paylaşım yapmayı ihmal etmeyen çift, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü sessiz geçirmişti. Alişan, ayrılık sorularına "Boşanmıyoruz" demişti. Varol ise "Yüzük bir gösterge değil, kriz yok" açıklamasını yapmıştı.

3BUZLAR ERİDİ

BUZLAR ERİDİ

Ancak Buse Varol, çok geçmeden alyansını yeniden parmağına takmış; ikili, evliliklerine ikinci bir şans vermişti. Oyuncu, eşiyle çekildikleri bir fotoğrafı, sosyal medyada kalp emojisiyle paylaşmış, Alişan da aynı gönderiyi kendi hesabında yayınlamıştı.

4Buse Varoldan Alişana romantik paylaşım Evlatlarımızla birlikte yaşlanmak nasip olsun

Günler sonra gittikleri AVM'de el ele görüntülenen çiftten Alişan, "Uzun zaman olmuştu dışarı çıkmayalı, bir nefes alalım dedik. 'Bizi bize bırakın, biz hallederiz' demiştik, hallettik" ifadelerini kullanmıştı.

5BİRLİKTE İLK FOTOĞRAFIMIZ

"BİRLİKTE İLK FOTOĞRAFIMIZ"

Alişan, geçtiğimiz haftalarda eşinin doğum günü için romantik bir paylaşım da yapmıştı. Instagram'da 2,6 milyon takipçisi bulunan şarkıcı, Buse Varol ile çekilen ilk fotoğrafını paylaşarak eşinin doğum gününü; "Beş yıl oldu bu fotoğrafı çekeli. Birlikte ilk fotoğrafımız. Ve İnşallah daha yolumuz çok uzun. Doğum günün kutlu olsun aşkım. Seni seviyorum" sözleriyle kutlamıştı.

6BURAK ÇEKTİ, BUSE PAYLAŞTI

BURAK ÇEKTİ, BUSE PAYLAŞTI

Alişan'ın paylaşımına kayıtsız kalmayan Buse Varol da eşine, "İnşallah çocuklarımızla sağlıklı yaşlarımız olsun beraber aşkım. Ben de seni seviyorum" sözleriyle karşılık vermişti. Çiftin yakın arkadaşı Demet Akalın ise, kalpli gülücük ve nazar boncuğu emojileri içeren bir yorum yapmıştı.

Sorunları geride bırakan çiftten Varol, geçtiğimiz haftalarda da oğlu Burak'ın çektiği fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Ünlü isim, paylaşımına; "Burki'nin gözünden. İlk kez fotoğraf makinesiyle gerçek fotoğraf çekti. İnsanlık için küçük bizim için büyük bir şey" notunu düşmüştü.

7SENİ SEVİYORUM KOCACIĞIM

"SENİ SEVİYORUM KOCACIĞIM"

Buse Varol, son olarak eşi Alişan’la evlilik yıl dönümünü sosyal medya hesabından yayınladığı video ile kutladı. Düğün töreni öncesi çekilen videoyu yayınlayan oyuncu, paylaşımına “Acısıyla tatlısıyla 5’inci yıl. Evlatlarımızla birlikte yaşlanmak nasip olsun kocacığım. Seni seviyorum” notunu düştü.

8Buse Varoldan Alişana romantik paylaşım Evlatlarımızla birlikte yaşlanmak nasip olsun

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