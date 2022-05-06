Buse Varol'dan Alişan'a romantik paylaşım! 'Evlatlarımızla birlikte yaşlanmak nasip olsun'

BURAK ÇEKTİ, BUSE PAYLAŞTI

Alişan'ın paylaşımına kayıtsız kalmayan Buse Varol da eşine, "İnşallah çocuklarımızla sağlıklı yaşlarımız olsun beraber aşkım. Ben de seni seviyorum" sözleriyle karşılık vermişti. Çiftin yakın arkadaşı Demet Akalın ise, kalpli gülücük ve nazar boncuğu emojileri içeren bir yorum yapmıştı.



Sorunları geride bırakan çiftten Varol, geçtiğimiz haftalarda da oğlu Burak'ın çektiği fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Ünlü isim, paylaşımına; "Burki'nin gözünden. İlk kez fotoğraf makinesiyle gerçek fotoğraf çekti. İnsanlık için küçük bizim için büyük bir şey" notunu düşmüştü.