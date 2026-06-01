BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2026 | İOKBS 2026 sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?
2026 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları için geri sayım sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen ve binlerce öğrencinin katıldığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonrası öğrenciler ve veliler “bursluluk sınavı sonuçları sorgulama ekranı 2026”, “İOKBS sonuçları açıklandı mı” ve “2026 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman belli olur” sorularına yanıt arıyor. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerini yakından ilgilendiren sonuç süreciyle ilgili güncel bilgiler haberimizde…
Her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ve maddi destek almak isteyen öğrenciler için büyük önem taşıyan İOKBS bursluluk sınavı 2026 sonrasında gözler sonuç tarihine çevrildi. Türkiye genelinde yüz binlerce öğrencinin katılım sağladığı sınavın ardından adaylar, “İOKBS sonuç sorgulama ekranı 2026” üzerinden sonuçlarını öğrenmek için bekleyişe geçti. Özellikle ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler için kritik bir fırsat sunan bursluluk sınavında başarı elde eden adaylar, devlet tarafından sağlanan burs imkanından faydalanacak. Peki, 2026 bursluluk sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, e-Okul veya MEB üzerinden nasıl sorgulanır?
İOKBS 2026 BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
2026 yılı İOKBS bursluluk sınavı sonuçlarının henüz resmi olarak açıklanmadığı biliniyor. Milli Eğitim Bakanlığı, sınav değerlendirme sürecini tamamladıktan sonra sonuçları genellikle meb.gov.tr adresi üzerinden erişime açıyor.
Ancak geçmiş yıllar baz alınarak yapılan değerlendirmelere göre, bursluluk sınavı sonuçlarının sınav tarihinden yaklaşık 3-4 hafta sonra açıklanması beklenmektedir. Bu nedenle 2026 İOKBS sonuçlarının da Haziran ayı içerisinde erişime açılması güçlü bir ihtimal olarak öne çıkıyor.
2026 BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Adayların en çok merak ettiği konular arasında “bursluluk sınavı ne zaman açıklanacak 2026” sorusu yer alıyor.
Genel takvime göre:
Sınavdan sonra optik okuma ve değerlendirme süreci başlar
Cevap anahtarı yayımlanır
İtiraz süreçleri tamamlanır
Sonuçlar MEB tarafından ilan edilir
Bu süreç göz önünde bulundurulduğunda İOKBS sınav sonuçlarının Haziran 2026 ortası veya sonuna doğru açıklanması beklenmektedir. Resmi duyuru geldiğinde sonuçlar aynı anda tüm öğrenciler için erişime açılacaktır.
İOKBS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR? (SORGULAMA EKRANI 2026)
Öğrenciler, bursluluk sınavı sonuçları sorgulama ekranı üzerinden sonuçlarını kolaylıkla öğrenebilecek. Sorgulama işlemi için aşağıdaki adımlar izlenir:
MEB’in resmi internet sitesine giriş yapılır
“Sınav Sonuçları” bölümüne tıklanır
T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi girilir
Güvenlik doğrulaması tamamlanır
Sonuç ekranı görüntülenir
İOKBS 2026 sonuç sorgulama ekranı, genellikle şu adres üzerinden açılır:
https://www.meb.gov.tr