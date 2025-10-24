Bursa'ya dev OSB kuruluyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak: 250 firma faaliyet gösterecek

2

Konuyla ilgili açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, "İlçemizde 380 bin dekarlık bir tarım arazisi bulunuyor. Bu rakam 2 ve 3 Ekim ürünlerle 500 bin dekarda tarım yapılarak çeşitli ürünler alınmasını sağlıyor. Bu rakamlar ile Bursa’nın en büyük tarım yapılan alan olma özelliği Yenişehir’de bulunuyor. Tarımın Türkiye’de önemli merkezlerinden birisi olan ilçemizde Gıda organize sanayi bölgesi kurulması için çalışmalar başladı. Bunun için Bursa ve Bakanlık nezdinde yazışmalar görüşmeler tamamlandı. İşlemlerin tamamlanmasıyla belirlenen alan için sicili verilerek tescili yapılacak. Gıda OSB’nin kurulmasıyla 250 adet büyük işletme burada yer alarak 12 bin kişiye iş imkanı sunacaktır" diye konuştu.