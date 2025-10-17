Bursa'nın suyu bitti! Barajlar tamamen kurudu! Su kesintileri arttıkça artıyor
Bursa’da içme suyunun büyük kısmını karşılayan Nilüfer ve Doğancı barajlarında doluluk oranı sıfıra indi. Kurak geçen yaz aylarının ardından barajlar tamamen kurudu. 6 ilçede başlayan 12 saatlik kesintiler giderek yayılıyor.
28 Eylül'de yüzde 2,33 olan doluluk ortalaması 12 Ekim'de yüzde 0,49, 15 Ekim'de yüzde 0,15, dün itibarıyla yüzde 0 olarak ölçüldü.
İlgili ilçelerin günlük 400-500 bin metreküp civarındaki su ihtiyacının bir kısmı, Çınarcık Barajı'ndan alınan günlük 100 bin metreküp su, kuyular ve pınar kaynaklarından temin edilmeye çalışılıyor.