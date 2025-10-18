Bursa'nın köyünde 'hazine' var! Kendiliğinden yetişiyor, yeni dönem başladı, artık dünya tanıyacak

4

Yeşildere Mahalle Muhtarı Hasan Kahraman da, Belediye Başkanı Fatih Karabatı’nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, alıç meyvesinin köy için büyük bir değer taşıdığını vurguladı. Kahraman, "Köyümüzün Eski Bağlar mevkiinde yıllardır kendiliğinden yetişen alıç ağaçları, bizim için sadece bir meyve değil; aynı zamanda geçmişimizden bugüne uzanan bir kültürdür. Her yıl Ekim ayında hasadını yapar, turşusunu ve sirkesini kurarız. Ancak bugüne kadar bu kadar kapsamlı bir tanıtım atağı hiç olmamıştı. Sayın Başkanımızın desteğiyle artık bu doğal ürünümüzün Türkiye’ye ve dünyaya tanıtılacak olması bizleri çok gururlandırdı. Köylülerimiz adına Karacabey Belediyesi’ne ve Başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum" dedi.