Bursalı kadınlar harekete geçti! Kurdukları kooperatifle kendi markalarıyla piyasaya girdiler
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2 yıl önce bir araya gelerek kooperatif kuran kadınlar el emeği ürünlerini kendi oluşturdukları markayla pazarlıyor. Kooperatifin işleyişine değinen Cömert, "Kadınlarımız her gün sırayla kafemize ve konağa gelerek yemeklerini yapıyor. Kadınlarımızın birkaçı da dışarıya servis yapıyor. El sanatlarında da evlerinde ürettikleri el örgüsü kazakları, hırkaları, çantaları çevrimiçi platformlarda satışa sunuyoruz." diye konuştu.
AA
• 23 Nisan 2025 - 11:48 • Son Güncelleme:
AA
• 23 Nisan 2025 - 11:48 • Son Güncelleme: