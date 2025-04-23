Bursalı kadınlar harekete geçti! Kurdukları kooperatifle kendi markalarıyla piyasaya girdiler

Ayrıca evlerinde de el emeğiyle çanta, takı, kazak ve hırka gibi ürünleri imal eden kadınlar, oluşturdukları "Daisy Tasarım" markasıyla ürünlerini çevrimiçi platformlardan satışa sunarak gelir elde ediyor. Kooperatifin kurucusu ve başkanı Sema Poyraz Cömert, AA muhabirine, farklı kadın kooperatiflerinde görev aldıktan sonra kendi ürünlerini tasarlayıp satmak istediği için 2023'te kooperatif kurmaya karar verdiğini söyledi.