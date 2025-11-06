Bursa'da yaşayan kadın anahtardan el bezine, otomobiline kadar her şeyi mor yaptı: Hikayesini öğrenince şaşıracaksınız 'Arkadaşlarım bile şaşırıyor!'

4

Otomobilinin iç ve dış aksesuarlarına 400 bin lira harcayan, katıldığı modifiye fuarlarında da çok sayıda plaketin sahibi olan Çakar, "Mor, benim hayatıma işledi. Yaşamımdaki nerdeyse her bir parça mordan oluşuyor. Her yerde mor renk görmek istiyorum. Aldığım yeni aracımı da bayiden çıkardığım gibi mor renge kapladım. Aracıma da bu aksesuarları yaparken, yaklaşık 400 bin lira para harcadım. Daha fazla harcayacağım" dedi.