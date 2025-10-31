Bursa’da üretilen 3 firmanın karavanlarında büyük risk!! Toplatılma kararı alındı

2

Bursa Hakimiyet'te yer alan habere göre Bursa Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Mehmet Bahadır Başoğlu - ZB Römork Karavan Treyler, Hi Gen İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi ve Kaizen House İnşaat Mimarlık Metal Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin ürettiği bazı karavanların idari ve teknik şartları karşılamaması nedeniyle ciddi risk taşıdığı için can ve mal güvenliği açısından tehlike taşıdığını duyurdu.