Bursa’da üretilen 3 firmanın karavanlarında büyük risk!! Toplatılma kararı alındı
31.10.2025 - 10:07Güncellenme Tarihi:
Bursa’da faaliyet gösteren 3 firma, ürettikleri karavanlarda tespit edilen güvenlik sorunları nedeniyle uyarıldı. İl Müdürlüğü, karavanlara hakkında toplatma kararı aldı.
Bursa'da faaliyet gösteren 3 firmanın ürettiği karavanlar hakkında toplatma kararı alındı. Bursa Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, kentte üretimi yapılan bazı karavanlarda ciddi güvenlik sorunları tespit edildiğini açıkladı.
Bursa Hakimiyet'te yer alan habere göre Bursa Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Mehmet Bahadır Başoğlu - ZB Römork Karavan Treyler, Hi Gen İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi ve Kaizen House İnşaat Mimarlık Metal Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin ürettiği bazı karavanların idari ve teknik şartları karşılamaması nedeniyle ciddi risk taşıdığı için can ve mal güvenliği açısından tehlike taşıdığını duyurdu.
Yetkililer, söz konusu karavanların firmalar tarafından geri alınmasını ve toplatılmasını istedi.