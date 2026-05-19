Bursa'da sezonun ilk hasadı başladı! Tarladaki fiyat üreticinin yüzünü güldürdü: Kapış kapış gidiyor!
Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Boyalıca Mahallesi'nde sezonun ilk kabak hasadı heyecanı yaşanıyor. Tarlada kilosu 25-30 liradan alıcı bulan ilk ürünler, İstanbul başta olmak üzere birçok ile gönderilmeye başlandı.
Yaz sezonunun ilk ürünlerini toplamaya başlayan üreticiler, verim ve fiyatlardan memnun olduklarını ifade etti. Boyalıca Kapalı Pazaryeri’nde satışa sunulan kabakların, İstanbul başta olmak üzere farklı illere gönderildiği öğrenildi.
Kabak üreticisi Kader Avcı, 2 dönümlük arazide gerçekleştirdikleri hasadın yüz güldürdüğünü belirterek, "Yaz sebze ve meyveleriyle yeniden buluşmaya başladık. Kabaklarımızın verimi, kalitesi ve fiyatı bizleri memnun etti" dedi.
Bölgede alım yapan toptancı sebze alıcısı Ahmet Uzun da sezonun ilk ürünlerine yoğun ilgi olduğunu belirterek, kaliteli ürünlerin kilosunu 25 ila 30 liradan satın aldıklarını söyledi.
İznik’te başlayan kabak hasadıyla birlikte üreticiler, sezon boyunca bereketli bir dönem geçirmeyi hedefliyor.