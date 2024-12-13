Bursa'da bir anne 2 yaşındaki oğlunun adına sosyal medya hesabı açıp para karşılığında uygunsuz görüntüler paylaştı
Bursa'da, velayetini aldığı oğlu U.L.A.'nın (2) adına açtığı sosyal medya kanalında çektiği kendisine ait uygunsuz görüntüleri izlemek isteyenlere 5 bin lira abonelik ücreti karşılığı satan anne N.K. (23) hakkında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından inceleme başlatılmasının ardından, Bursa 11’inci Aile Mahkemesi'nce çocuğun velayeti tedbiren baba Serdar A.’ya (27) verildi. 6 Aralık’ta oğlunu eski eşinden alan Serdar A., “Bundan sonra yaşamımı oğluma adayacağım” dedi.
Yiğithan HÜYÜK/BURSA, (DHA)
• 13 Aralık 2024 - 12:21 • Son Güncelleme:
Yiğithan HÜYÜK/BURSA, (DHA)
• 13 Aralık 2024 - 12:21 • Son Güncelleme: