Bursa'da 529 yıllık gelenek bozulmadı! Çocuklar klasik otomobillerle gezdirildi

3

Sünnet olan çocuklar, tören alanına da aileleriyle birlikte bindikleri klasik otomobillerle geldi. Programa; Bursa Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Orkun Gazioğlu, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız, Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal, Bilecik Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Kestel Müftüsü Faruk Çelik, Osmangazi Yörük Türkmen Dernekleri Genel Başkanı Dinçer Akyel ve çok sayıda kişi katıldı.