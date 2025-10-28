Bursa'da 2 kız kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması: 'Önüme biri atlamasın diye selektör yaptım'

8

‘HESAPLAMAYA GÖRE 4 BİRA DEĞİL 9-10 BİRA İÇMİŞTİR’



Sanığın, emniyetteki ve mahkemedeki ifadesinin aksine 4 bira içmiş olamayacağını iddia eden Aziz Akpınar’ın avukatı Birtan Kaan Saat, “Adli Tıp Kurumu tarafından belirlenen değerlendirmelere göre her 1 saatte 0,15 promil alkol düşer. Bu durumda 4 saat önce içmeyi kestiğini belirttiğine göre, 0,60 promil daha fazla alkol almış. Bu promile denk gelen 9-10 biradır. Sanığın 4 bira içtiğini beyan etmesi yanıltıcı ifade vermektir. Ayrıca bu durum sanığın kusurlu olduğunu göstermektedir. Biz mahkemeden ‘Bilinçli taksir’ hükümlerinin uygulanmasını ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ediyoruz” dedi.